Tạm giữ tài xế limousine 'chở người' trên nắp capo chạy vù vù trên đường

(VTC News) -

Video: Ô tô limousine chở người trên nắp capo chạy băng băng ở Hà Nội.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tạm giữ Trần Mạnh Cường (SN 1993, ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La), là tài xế ô tô khách hất người đàn ông lên nắp capo.

Khoảng 7h30 ngày 8/3, Cường lái ô tô limousine đi trên đường Phạm Hùng, khi tới lối giao với đường gom Đại lộ Thăng Long, ô tô va chạm với xe máy do anh T.T.H (SN 1973, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cầm lái khiến phần đuôi xe máy bị gãy, rơi xuống đường. Cường xuống xe nói chuyện với anh H. về vụ việc.

Trần Mạnh Cường tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: T.V.)

Giữa Cường và anh H. tranh cãi về vấn đề bồi thường xe máy bị hư hỏng. Khi C. lái ô tô bỏ đi, anh H. đứng chắn đầu xe, bám và ngồi lên nắp capo. Tài xế C. tiếp tục chạy xe khoảng 1km thì dừng lại để anh H. xuống. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đều không trình báo cơ quan công an và điều khiển phương tiện rời đi.

Cơ quan chức năng đánh giá, việc Trần Mạnh Cường lái ô tô khiến anh H. phải bám vào cần gạt mưa, bám vào nắp capo di chuyển 1km trên đường gom Đại lộ Thăng Long thể hiện sự coi thường pháp luật và gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, làm mất an toàn cho người tham gia giao thông.