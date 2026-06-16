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Xuất bản ngày 16/06/2026 10:06 AM
Xuất bản ngày 16/06/2026 10:06 AM

Cả đám cưới biến thành sân chơi, cô dâu chú rể trượt patin mừng ngày thành hôn

Hoàng Hà
Hoàng Hà
(VTC News) -

Cặp đôi Aaron và Lacey yêu nhau được 20 năm mới kết hôn, thế nhưng đám cưới của họ lại diễn ra vô cùng giản dị ở sân trượt patin dành cho gia đình.

Cặp đôi Aaron và Lacey Poston sinh sống tại Dayton, bang Ohio, Mỹ đã tổ chức buổi tiệc cưới vô cùng độc đáo. Đôi vợ chồng quyết định nơi làm đám cưới chính là sân trượt patin gắn bó với nhiều kỷ niệm tình yêu của cha mẹ chú rể.

Sau khi thề nguyện ở nhà thờ, cặp đôi nhanh chóng đến sân trượt patin Hoover Skate Arena để ăn mừng đám cưới. Họ dành những giờ phút đầu tiên nên vợ thành chồng để cùng nhau trượt những điệu patin tuyệt đẹp.

Người vợ Lacey chia sẻ: "Chúng tôi ghé đến sân trượt này từ 2 năm trước. Tuy nhiên, bố mẹ của Aaron đã bắt đầu trượt ở đây từ khoảng 30 năm trước. Sân Hoover mở cửa từ năm 1947 rồi. Cứ mỗi thứ Bảy, cả gia đình lại đến đây. Tôi và chồng cũng được thừa hưởng tình yêu nơi này từ bố mẹ".

Cặp đôi Aaron và Lacey trên sân trượt patin trong lễ cưới.

Cặp đôi Aaron và Lacey trên sân trượt patin trong lễ cưới.

Aaron và Lacey gặp nhau khi anh đang đóng quân tại Toussaint, bang Arizona quê hương của cô trong thời gian phục vụ tại Không quân. Suốt thời gian 20 năm bên nhau, cặp đôi đã nhận nuôi dưỡng và đỡ đầu 3 đứa trẻ trước khi chuyển về Dayton, quê nhà của Aaron, vào 3 năm trước.

Trong buổi lễ, bạn bè từ khắp nơi tụ tập đến để cùng trượt patin. Kể cả những người chưa từng thử môn thể thao này, họ cũng sẵn sàng xỏ giày để ra trượt với cặp đôi.

"Đám cưới khiến tôi vô cùng xúc động. Được sẻ chia sở thích với những người thân thiết, gia đình và bạn bè là một điều vô cùng tuyệt vời", Lacey bộc bạch.

Adam Hall, một người bạn của Aaron và Lacey quen tại sân trượt, đã ví những vị khách quen ở đây như một gia đình.

"Chúng tôi gặp họ tại sân này khoảng 6 tháng trước. Họ là những người thực sự tuyệt vời, và chúng tôi cứ thế trở thành bạn bè. Rồi tôi được đến đám cưới, và đó là một buổi lễ rất đẹp", Hall kể lại.

Aaron và Lacey hạnh phúc chia sẻ rằng việc được ăn mừng đám cưới tại sân trượt giống như cột mốc trọn vẹn cho cho toàn bộ hành trình tình yêu của họ. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện thăng trầm trong cuộc tình kéo dài suốt 20 năm.

"Thật vui sướng được tổ chức đám cưới tại nơi mà chúng tôi lui tới gần như mỗi cuối tuần. Đây là nơi có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục hoạt động thêm 50 năm nữa", Aaron chia sẻ thêm về sân trượt patin.

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