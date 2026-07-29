Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 84 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì

(VTC News) -

Chiều 29/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra, xử lý vụ 84 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà).

Theo văn bản, Cục đã nhận được báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng về vụ việc. Sau khi ăn bánh mì, hàng chục người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy và phải đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung mọi nguồn lực điều trị, theo dõi sát tình trạng các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương cần khẩn trương thông báo rộng rãi tới người dân tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người đã ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và có các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm cần nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc thông báo cho trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện, công khai kết quả điều tra nhằm cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được yêu cầu thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương báo cáo kết quả điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm về Cục theo quy định.