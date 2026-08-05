Khai mạc Vòng loại miền Bắc môn bóng rổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

(VTC News) -

Ngày 5/8, tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ, thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Là môn thi đấu đầu tiên của Đại hội, Bóng rổ mở màn chuỗi hoạt động tranh tài của sinh viên trên toàn quốc, đồng thời đánh dấu mùa thứ năm của Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc - NUC bóng rổ. Vòng loại khu vực miền Bắc năm nay quy tụ 72 đội bóng, gồm 47 đội nam và 25 đội nữ, đến từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp.

Được tổ chức từ năm 2022, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc - NUC từng bước hình thành một hệ thống thi đấu thường niên, gồm các vòng loại khu vực và Vòng chung kết toàn quốc. Bước sang mùa giải thứ năm, NUC Bóng rổ được lựa chọn trở thành môn Bóng rổ của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Lễ khai mạc Vòng loại khu vực miền Bắc môn Bóng rổ, thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Từ NUC bóng rổ, hệ thống giải sinh viên toàn quốc từng bước mở rộng thành hệ thống gồm ba môn thể thao trọng điểm: Bóng rổ, Bóng đá và Bóng chuyền. Việc cả ba môn được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 cho thấy NUC không còn dừng ở một giải đấu đơn lẻ mà đang hình thành một hệ thống thi đấu có quy mô toàn quốc.

Thông qua các giải đấu, sinh viên được tạo điều kiện thi đấu, giao lưu và phát triển chuyên môn; đồng thời rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Mùa giải 2026 ghi dấu bước phát triển mới khi Đài Truyền hình Việt Nam tham gia phối hợp tổ chức ngay từ đầu cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vietcontent và các đơn vị liên quan.

102 trận đấu Vòng loại khu vực miền Bắc NUC bóng rổ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 26/8 tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội. Các đội thi đấu để giành quyền tham dự Vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026. Theo kế hoạch, khu vực miền Bắc có 3 suất nam và 2 suất nữ tham dự Vòng chung kết.

Sau khu vực miền Bắc, Vòng loại khu vực miền Nam được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 23/8; Vòng loại khu vực miền Trung diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/8. Vòng chung kết môn Bóng rổ dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 đến ngày 11/9, với sự tham dự của 14 đội, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ.

Công tác chuyên môn tại Vòng loại khu vực miền Bắc được điều hành bởi đội ngũ trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, bảo đảm các trận đấu diễn ra theo Luật thi đấu hiện hành, công bằng và khách quan.