(VTC News) -

Thời tiết Nam Bộ ngày 6/8: Nhiệt độ dao động 24-33°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ dao động 24-27°C, tạo cảm giác mát mẻ vào sáng sớm và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, một số nơi có thể vượt 33°C khi trời xuất hiện nắng trong buổi trưa và đầu giờ chiều.

Thời tiết nhìn chung không quá oi bức nhờ mây phát triển và mưa xuất hiện vào cuối ngày. Tuy nhiên, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức cao khiến cảm giác nóng ẩm có thể kéo dài tại nhiều địa phương.

Trong ngày, khu vực Nam Bộ có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng mở rộng, xuất hiện rải rác trên nhiều tỉnh, thành phố. Một số nơi khả năng xảy ra mưa to trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp và đô thị đông dân cư.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 6/8: Chiều tối mưa dông diện rộng

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày mai 6/8

Tại TP.HCM, thời tiết ngày mai không có nhiều biến động so với những ngày gần đây. Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Buổi sáng, thành phố có mây, một số khu vực xuất hiện nắng nhẹ. Đến chiều và tối, mưa rào và dông rải rác khả năng xuất hiện trên nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý khả năng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường thường xuyên ngập nước khi xuất hiện mưa lớn đúng vào giờ cao điểm.

Ngoài mưa lớn, trong các cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời, cây xanh và hệ thống điện.

Khuyến cáo cho người dân

Theo xu thế thời tiết hiện nay, mưa dông vẫn tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian từ chiều đến tối. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình.

Đối với người tham gia giao thông, cần mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi đi trên các tuyến đường trơn trượt hoặc ngập nước, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Khi có dông sét, không nên trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc các công trình dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh.

Các hộ gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố mái che, biển quảng cáo và thu dọn những vật dụng ngoài trời có thể bị gió cuốn. Tại các vùng sản xuất nông nghiệp, người dân cần theo dõi lượng mưa để chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do mưa lớn kéo dài.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Nam ngày mai 6/8 cho thấy khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi trong ngày, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến 24-33°C, một số nơi trên 33°C.

Tại TP.HCM, thời tiết tương tự với nền nhiệt 25-33°C, có nơi trên 33°C. Mưa dông tập trung vào cuối ngày, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.