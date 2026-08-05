Công an Tuyên Quang xác minh người đăng thông tin sai sự thật sau họp báo thi cử

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 5/8, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp báo về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lực lượng chức năng rà soát các thông tin lan truyền trên không gian mạng. Qua đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến vụ việc.

Đơn vị đã phối hợp với Công an xã Thái Hòa để xác minh và phát hiện người quản lý, sử dụng tài khoản trên là Đ.T.H. (sinh năm 1971, trú tại xã Thái Hòa).

Đ.T.H. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Làm việc với cơ quan công an, Đ.T.H. thừa nhận nội dung đã đăng tải là sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Người này tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tiếp tục đăng tải hoặc chia sẻ những nội dung tương tự.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý .

Thời gian qua, vụ gian lận thi cử xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, kéo theo nhiều thông tin được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc phát tán.

Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đều sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.