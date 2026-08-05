Bộ trưởng Quốc phòng: Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm là 'mệnh lệnh từ trái tim'

(VTC News) -

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Công điện số 5771 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Lực lượng Quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Bộ trưởng đánh giá tiến độ triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại một số địa phương, đơn vị còn chậm; cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm; chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, chưa có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực và sự tham gia của các lực lượng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, thể hiện vai trò nòng cốt của Quân đội trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các quân khu, tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

“Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm bằng cả quyết tâm, trách nhiệm, tâm trí, sức lực, nghĩa tình đồng đội, là mệnh lệnh từ trái tim, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, trả lại tên cho các liệt sỹ, không để ai bị lãng quên, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn thiết tha của thân nhân liệt sỹ”, Công điện nêu rõ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu và cơ quan chuyên môn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quán triệt tất cả các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì xử lý, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, tránh đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ của chiến dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu cần gắn kết quả thực hiện chiến dịch với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo cùng toàn dân tham gia cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng lưu ý tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền; bảo đảm ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm; không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ được yêu cầu quán triệt, chấp hành nghiêm quy định, kế hoạch của các cấp; xác định rõ trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, kịp thời tổ chức tìm kiếm, quy tập khi có thông tin xác thực về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tuyệt đối không được làm sai, làm trái với quy định của Đảng, Nhà nước.