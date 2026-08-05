Phát hiện di vật và xương nghi của liệt sỹ hy sinh trong hầm trú ẩn ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 5/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều di vật cùng một đoạn xương nghi của liệt sỹ tại hầm trú ẩn ở tổ 4, thôn Phú Long, xã Phú Thuận.

Khu vực tìm thấy nhiều di vật và khúc xương nghi của liệt sỹ. (Ảnh: Q.C)

Theo thông tin do người dân địa phương cung cấp, trong thời kỳ kháng chiến, tại khu vực này có hai chiến sỹ cách mạng gồm liệt sỹ Lê Văn Đương quê Hà Bắc và một nữ chiến sỹ hoạt động bí mật, ẩn náu trong hầm trú ẩn. Trong thời gian bị địch liên tục lùng sục, càn quét, hai chiến sỹ không thể ra ngoài.

Người dân kể lại, chiến sỹ Lê Văn Đương từng vào nhà dân xin cơm mang về hầm cho đồng đội. Sau đó, do bị địch bao vây, không thể tiếp cận nguồn lương thực, hai người được cho là đã hy sinh trong hầm.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm liên tục cả ngày lẫn đêm.

Sau 3 ngày triển khai, đến tối 4/8, lực lượng làm nhiệm vụ xác định được vị trí hầm trú ẩn và tiến hành khai quật, cất bốc ngay trong đêm. Họ phát hiện nhiều di vật gồm nồi cơm, võng, cuốc ba chĩa, một tập tài liệu đã phai màu được bọc trong giấy gương, vỏ hộp lương khô, hộp cứu thương cùng một đoạn xương ống chân nghi của liệt sỹ.

Những di vật được tìm thấy bước đầu phù hợp với thông tin do người dân cung cấp, góp phần củng cố thêm cơ sở để tiếp tục xác minh nguồn tin.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định phần xương và xác minh các di vật vừa phát hiện.