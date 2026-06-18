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Xuất bản ngày 18/06/2026 02:44 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 02:44 PM

Hơn 200 người nhập viện, nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Tháp

Tính đến sáng 18/6, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tăng lên 218 người.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Đạo Thạnh, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế cập nhật diễn biến mới nhất về các nạn nhân.

Theo đó, tính từ thời điểm ghi nhận số liệu ban đầu (22 ca vào trưa 16/6), số lượng bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc liên tục tăng mạnh qua từng giờ. Nếu như đến chiều tối 17/6, UBND phường Đạo Thạnh ghi nhận 93 ca, thì đến 8h ngày 18/6, tổng số trường hợp nghi ngộ độc phải tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế đã lên 218 người (tăng gấp hơn 2 lần sau một đêm).

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. (Ảnh: BV Đa khoa Tiền Giang)

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. (Ảnh: BV Đa khoa Tiền Giang)

Hệ thống y tế tại địa phương và khu vực lân cận đang tiếp nhận, điều trị cho các nạn nhân. Trong đó Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận 4 trường hợp.

Trước đó, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện các triệu chứng điển hình của nhiễm độc thực phẩm như: đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, thậm chí có trường hợp xuất hiện dấu hiệu tê tai, tê tay.

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, dù số lượng bệnh nhân tăng cao gây áp lực lớn lên các cơ sở y tế, nhưng nhờ sự can thiệp y tế kịp thời, hiện tại sức khỏe của phần lớn các bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Riêng các trường hợp chuyển biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM (trong đó có 4 ca đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1).

Tiệm bánh mì Hồng Ngọc đóng cửa.

Tiệm bánh mì Hồng Ngọc đóng cửa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã lập tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động kể từ chiều ngày 16/6 để phục vụ công tác điều tra. Các mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm liên quan cũng đã được các cơ quan chuyên môn lấy và gửi đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

(Nguồn: Tiền Phong)

Link: https://tienphong.vn/so-ca-nhap-vien-sau-khi-an-banh-mi-tai-dong-thap-da-len-218-nguoi-post1852330.tpo

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