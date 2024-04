Bộ đôi trong uống - ngoài xịt hỗ trợ giảm khản tiếng, viêm họng cho cả gia đình

(VTC News) -

Bất tiện khi bị khản tiếng, viêm họng dai dẳng đeo bám

Trong gia đình, nếu ba mẹ bị mất tiếng, viêm họng sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các thành viên trong gia đình và công việc hàng ngày của ba mẹ. Đặc biệt khi nghề nghiệp của ba mẹ liên quan nhiều đến giọng nói như giáo viên, MC, ca sĩ, bán hàng,... thường xuyên phải trình bày, thuyết minh khiến hầu họng và thanh quản của ba mẹ tổn thương ngày càng nặng.

Chilidol - hỗ trợ giảm khản tiếng, viêm họng cho cả gia đình.

Đối với con cái, khản tiếng, viêm họng làm ảnh hưởng đến quá trình học tập và giao tiếp hằng ngày của trẻ. Trẻ em có thể gặp khó khăn trong việc tham gia vào các hoạt động nhóm, giao lưu với bạn bè hoặc thể hiện bản thân trong các hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, viêm họng, khàn giọng có thể kèm theo các triệu chứng khác khiến trẻ gặp khó khăn trong việc nuốt, ăn uống và gây ra cảm giác khó chịu cho trẻ.

Có thể thấy dù là người lớn hay trẻ nhỏ bị khàn tiếng đều có những khó chịu khác nhau. Vậy giải pháp nào vừa giải quyết được vấn đề khó khăn của ba mẹ đồng thời lại vẫn áp dụng được cho trẻ nhỏ, làm con trẻ dễ chịu hơn?

Mục tiêu hỗ trợ giảm khản tiếng, viêm họng cho cả gia đình

Việc viêm họng, khàn tiếng gây bất tiện trong sinh hoạt lẫn công việc, vậy để cải thiện bệnh cần đề ra mục tiêu:

Hỗ trợ giảm triệu chứng tại chỗ

Nếu bệnh lý gây ra tình trạng khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày thì việc đầu tiên cần làm là giảm triệu chứng càng sớm càng tốt. Bởi chừng nào các triệu chứng vẫn còn thì chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng. Riêng với tình trạng khản tiếng, viêm họng việc điều trị triệu chứng tương đương với giảm khản tiếng, hụt hơi, đau rát họng tại chỗ để các vấn đề này không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bệnh nhân.

Dự phòng tránh tái phát lâu dài

Sau khi các triệu chứng được cải thiện thì việc quan trọng tiếp theo phải làm là tăng cường chức năng của các cơ quan vùng hầu họng, thanh quản để phòng tránh tái phát. Bởi viêm họng, khàn tiếng viêm thanh quản rất dễ tái lại, chỉ cần thay đổi thời tiết hay thậm chí là uống nước đá, nằm điều hòa là bệnh đã quay trở lại.

Nếu bệnh tái phát nhiều lần, không đơn giản chỉ là khàn tiếng, viêm họng đơn thuần nữa mà bệnh có thể tiến triển ảnh hưởng nặng hơn như viêm họng hạt, hạt xơ dây thanh, viêm thanh quản mãn tính.

Viêm họng, khàn tiếng - Ai cũng có thể mắc phải.

Bộ đôi trong uống - ngoài xịt Chilidol - bí quyết hỗ trợ làm giảm khản tiếng, viêm họng nên có trong nhà. Với bộ đôi Chilidol bạn có thể yên tâm bởi Chilidol có thể hỗ trợ cải thiện được đồng thời cả hai vấn đề trên.

Xịt họng Chilidol Plus - Hỗ trợ giảm đau

Xịt họng Chilidol với ưu điểm hàng đầu là mùi vị rất dễ chịu. Bảng thành phần lành tính nên có thể sử dụng được cho trẻ từ 1 tuổi trở nên.

- Cúc áo hoa vàng, một thành phần quan trọng trong xịt họng Chilidol Plus. Cúc áo hoa vàng được sử dụng trong y học cổ truyền có công dụng làm tê, hỗ trợ giảm đau rát cổ họng. Khi được kết hợp với Kha tử trong xịt họng Chilidol Plus, cúc áo hoa vàng giúp hỗ trợ giảm ho và giảm khàn tiếng do viêm họng, viêm thanh quản.

- Xạ Can là một loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ giảm viêm và hỗ trợ làm sạch và hạn chế các phản ứng viêm nhiễm, hỗ trợ cải thiện các bệnh về đường hô hấp, từ đó hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau, viêm và khàn tiếng.

- Cam thảo có tác dụng hỗ trợ làm dịu và giảm viêm, giữ lại độ ẩm và làm mềm niêm mạc họng.

- Tri mẫu và Tang diệp cũng giúp hỗ trợ giảm ho và long đờm, hỗ trợ quá trình làm sạch và làm dịu đường hô hấp.

Sản phẩm Chilidol hỗ trợ giảm ho, giảm đờm

Đồng hành cùng xịt họng Chilidol Plus là Chilidol, là một giải pháp hỗ trợ cải thiện khản tiếng, viêm họng hiệu quả.

- Kha tử: là thành phần chính của viên Chilidol, có hàm lượng Tanin cao cho khả năng hỗ trợ giảm viêm và giảm ho, giúp hỗ trợ làm giảm khàn tiếng.

- Liên kiều: Ngoài Kha tử, viên uống Chilidol còn chứa thành phần Liên kiều, có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn và tiêu viêm, giúp giảm sưng viêm và làm dịu niêm mạc trong họng và thanh quản.

Khi kết hợp với Kha tử, Liên kiều tăng cường tác dụng của Kha tử, đặc biệt là trong việc hướng đến thanh quản hầu họng. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ giảm khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Một điều đặc biệt ở Chilidol là vừa có thể uống và vừa có thể ngậm, có thể sử dụng được cho trẻ từ 2 tuổi. Vì vậy với các bé khó nuốt thì ba mẹ có thể để cho trẻ ngậm như viên kẹo bình thường mà vẫn đem lại hiệu quả tương tự.

Hỗ trợ cải thiện khàn tiếng, viêm họng với bộ đôi Chilidol.

Chính vì vậy, có thể nói bộ đôi Chilidol trong uống ngoài xịt chính là giải pháp phù hợp cho cả gia đình, hỗ trợ bảo vệ giọng nói hầu họng bền vững.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.