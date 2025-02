Cục CSGT: Không cấp, đổi giấy phép lái xe qua điện thoại

(VTC News) -

Ngày 27/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ 1/3 ngành công an bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe. Lực lượng công an không làm việc với người dân qua điện thoại, không thực hiện việc cấp đổi bằng lái xe bằng hình thức gọi điện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết, kể cả người tự xưng là cán bộ công an.

Đặc biệt, người dân không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ công an, để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, các phần mềm ứng dụng, đường “link lạ”, hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Người dân được khuyến cáo không truy cập vào các địa chỉ website lạ, không cài đặt các “phần mềm lạ”, từ các “link lạ”, từ kho ứng dụng không chính thống, không rõ nguồn gốc, những phần mềm đòi hỏi yêu cầu cấp quyền truy cập cao vào thông tin người dùng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo 2 hình thức, gồm trực tiếp và trực tuyến.

Với hình thức trực tiếp, người dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố. Bộ Công an và công an các địa phương sẽ công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.

Trong khi đó, người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, qau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe".