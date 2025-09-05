Võ sĩ boxing giải nghệ dính 26 tiền án, bị bắt vì buôn ma túy

(VTC News) -

Cựu võ sĩ quyền Anh Leon Coker bị Tòa án Hoàng gia Newport (Anh) tuyên án 59 tháng tù. Tay đấm 34 tuổi bị kết tội buôn ma túy.

“Leon Coker, 34 tuổi, sống tại Commercial Street, Aberbargoed (xứ Wales), đã bị tuyên án tại Tòa án Hoàng gia Newport vào ngày 28/8 với mức án 59 tháng tù giam. Trước đó, Coker đã nhận tội liên quan đến việc cung cấp cocaine, amphetamine, cần sa và diazepam”, tờ Caerphilly Observer cho biết.

Trong phần tuyên án, Thẩm phán Celia Hughes cho biết Coker từng là một võ sĩ quyền Anh thành công, nhưng sau chấn thương chấm dứt sự nghiệp, anh đã sa ngã vào ma túy.

Tháng 7/2024, Leon Coker bị chặn lại khi lái chiếc Audi màu đen trên đường A4054 hướng về Abercynon. Cánh sát đã tịch thu điện thoại của Coker và phát hiện tin nhắn liên quan đến buôn bán ma túy, cũng như video ghi lại hình ảnh bột trắng trong một chiếc vali.

Ngày 11/9/2024, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà của bị cáo. Trong quá trình khám xét, một vali màu xanh được thu giữ, bên trong có chứa dấu vết 8,34g amphetamine. Ngoài ra, còn phát hiện cân điện tử có dính cặn amphetamine và cocaine.

Công tố viên Nik Strobl cho biết một chuyên gia về ma túy đã phân tích các tin nhắn của bị cáo và ước tính Coker tham gia cung cấp khoảng 20 kg amphetamine cùng lượng cocaine đủ cho mức buôn bán đường phố.

Ngày 20/9/2024, bị cáo tự ra đầu thú và khai rằng mình chỉ giữ vali thay cho người khác. Leon Coker ban đầu phủ nhận việc buôn ma túy và nói rằng điện thoại của mình bị những kẻ mà anh ta nợ tiền ma túy sử dụng.

Tuy nhiên Coker sau đó đã nhận tội liên quan đến việc cung cấp ma túy nhóm A và B. Cựu võ sĩ này còn có 26 tiền án, bao gồm gây rối trật tự công cộng, trộm cắp và lái xe khi đã bị tước bằng.

PC Rhys Jones, nhân viên điều tra vụ án, cho biết: “Các tin nhắn và ghi âm được tìm thấy trên điện thoại của Coker cho thấy anh ta có liên quan đến việc cung cấp ma túy, bao gồm một lượng lớn cocaine, trong khu vực quận Caerphilly”.

“Cùng với các tin nhắn sắp xếp việc bán ma túy, các video về một vali chứa chất nghi là cocaine cũng được tìm thấy trên điện thoại. Chiếc vali được tìm thấy tại địa chỉ của anh ta sau một lệnh khám xét và mặc dù trống khi được phát hiện, nhưng bên trong có cặn bột trắng. Cặn này, cùng với các cân điện tử cũng dính cặn, đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với cocaine và amphetamine”, PC Rhys Jones nói thêm.