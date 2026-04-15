'Bé gái quốc dân' của nước Mỹ 39 năm trước bị bắt vì tội bạo hành gia đình

Jessica McClure Morales (40 tuổi, sống tại hạt Midland, bang Texas, Mỹ) bị cảnh sát bắt vì tội hành hung gây thương tích và bạo hành gia đình. Jessica đang sống chung cùng chồng và hai con nhỏ. Cảnh sát vẫn chưa công bố cụ thể chi tiết và diễn biến của vụ việc.

Điều đặc biệt là Jessica từng nổi tiếng khắp nước Mỹ và thế giới vào 40 năm trước. Cô được biết đến với biệt danh "Em bé Jessica". Vào năm 1987, em bé Jessice 18 tháng tuổi rơi xuống giếng bỏ hoang sâu khoảng 7m và bị mắc kẹt trong đó suốt gần 60 giờ đồng hồ.

Cuộc giải cứu nghẹt thở kéo dài 2,5 ngày được truyền hình trực tiếp đến các gia đình trên khắp thế giới. Các đội cứu hộ chạy đua với thời gian để đưa em bé lên mặt đất. Nhiều người hồi hộp dõi theo sinh mạng mong manh của Jessica, tạo nên một làn sóng cầu nguyện và hy vọng chưa từng có.

Trong suốt thời gian cô bé bị kẹt dưới lòng đất hẹp và tối tăm, các nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng bé hát về nhân vật hoạt hình gấu Pooh. Chi tiết này trở thành biểu tượng cho sự kiên cường và ngây thơ của "em bé Jessica".

Trong quá trình lên phương án cứu hộ, một nhà thầu xây dựng tên là Ron Short tình nguyện xuống giếng. Do bẩm sinh không có xương quai xanh, ông có thể thu hẹp vai để hành động trong không gian cực kỳ chật hẹp. Đội cứu hộ đã cân nhắc đề nghị này, nhưng cuối cùng nhân viên y tế Robert O'Donnell có dáng người nhỏ gầy, dẻo dai mới là người trực tiếp xuống hầm.

Đội cứu hộ phải khoan một đường hầm mới, xuyên qua các lớp đá cứng để dễ dàng tiếp cận và giải thoát cô bé.

O'Donnell nhích từng chút một vào đường hầm và giải thoát thành công Jessica. Cô bé bị kẹt cứng với một chân ép ngược lên trán. O'Donnell đưa cô bé ra chiếc xô chờ sẵn, giao cho đồng nghiệp Steve Forbes kéo lên mặt đất an toàn. Ngay lập tức, những người lính cứu hỏa bế Jessica đến xe cứu thương đang chờ sẵn.

Dù sống sót thần kỳ, Jessica vẫn bị cắt bỏ một ngón chân do hoại tử và trải qua hơn 12 ca phẫu thuật để điều trị các vết thương nghiêm trọng sau sự cố.

Sự kiện này khiến ba mạng lưới truyền hình lớn nhất nước Mỹ đồng loạt ngắt quãng các chương trình giờ vàng để đưa tin trực tiếp. Sức ảnh hưởng của cuộc giải cứu lớn đến mức Tổng thống Ronald Reagan lúc bấy giờ đã phát biểu: "Mọi người dân Mỹ đều trở thành cha mẹ đỡ đầu của Jessica khi sự việc này diễn ra".

Vào năm 1989, đài ABC sản xuất bộ phim truyền hình "Em bé của mọi nhà: Cuộc giải cứu Jessica McClure" (Everybody's Baby: The Rescue of Jessica McClure) với sự tham gia của nhiều nhân chứng. Vào năm 2007, tờ USA Today vẫn xếp McClure đứng thứ 22 trong danh sách "25 cuộc đời có tầm ảnh hưởng không thể phai mờ", minh chứng cho vị thế của cô trong lòng công chúng Mỹ suốt nhiều thập kỷ.

Trong nhiều năm qua, Jessica McClure Morales luôn khẳng định rằng cô hoàn toàn không có ký ức gì về việc mình từng bị mắc kẹt dưới giếng. Cuộc sống của cô sau đó trôi qua khá lặng lẽ cho đến khi vụ việc hành hung này xảy ra.

Sau khi bị buộc tội hành hung gây thương tích liên quan đến bạo lực gia đình, cô đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Vụ việc hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi sự tương phản quá lớn giữa hình ảnh "phép màu" năm xưa và thực tại đầy rắc rối này.