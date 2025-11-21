Cứu em bé 20 ngày tuổi khỏi vùng lũ sau hơn 2 ngày ở trên nóc nhà

Em bé 20 ngày tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng bị lũ cô lập sau hơn 2 ngày ở trên nóc nhà cùng mẹ.
Nhiều người đã kiệt sức sau hơn 2 ngày chênh vênh trên nóc nhà chịu mưa lạnh, đói khát.
Có bé vẫn còn hoảng sợ, khóc tìm bố mẹ sau khi được lực lượng chức năng giải cứu.
Nhiều em bé bị đói, khát và rét lạnh sau vài ngày bị nước lũ cô lập.
Do số người dân ở vùng lũ bị cô lập còn rất đông, lực lượng chức năng ưu tiên đưa người già, phụ nữ, trẻ em và người bị bệnh ra trước.
Đến sáng 21/11, nhiều nơi tại phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) vẫn chìm ngập trong nước lũ, nhiều cụm dân cư vẫn bị cô lập.
Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng cứu người dân ở những vùng bị ngập lụt sau khi nước lũ bắt đầu rút, đặc biệt là cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.
Có những người ở nơi xa về, ngóng trông người thân ở giữa vùng nước lũ trong lo lắng, nghẹn ngào.
Các em đã an toàn trong vòng tay của lực lượng chức năng.
Các lực lượng chức năng và nhiều cá nhân, tổ chức đang tập trung tối đa người và phương tiện để nỗ lực cứu hộ, cứu nạn bà con vùng ngập lụt nghiêm trọng.
Clip cháu bé khóc hoảng sau khi được giải cứu khỏi vùng lũ
