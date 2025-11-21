Cứu em bé 20 ngày tuổi khỏi vùng lũ sau hơn 2 ngày ở trên nóc nhà

Em bé 20 ngày tuổi ở thôn Phú Phong, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng bị lũ cô lập sau hơn 2 ngày ở trên nóc nhà cùng mẹ.