Bắt quả tang nhóm nam nữ thanh niên thuê villa mở tiệc ma túy

(VTC News) -

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an quận Sơn Trà, Công an phường Phước Mỹ bắt quả tang nhóm nam nữ thuê villa để tổ chức tiệc ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà.

Thông tin ban đầu, lúc 9h15 ngày 4/3, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra villa trên đường Đỗ Thế Chấp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà phát hiện có 15/16 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy loại ketamine và nước vui.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và thu giữ ma túy loại ketamine, bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 chai ma túy dạng “nước vui” cùng một số tang, vật chứng liên quan.

Hiện trường nhóm nam nữ tổ chức sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, nhóm 16 người này có độ tuổi từ 20 đến 35, trong đó có 7 người là nữ. Trong 16 người, lực lượng chức năng cho biết 15 người cho kết quả dương tính với ma túy. Người phụ nữ còn lại âm tính với ma túy được xác định là kẻ trốn quyết định thi hành án phạt tù của TAND TP.HCM về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nhóm này khai nhận trước đó hẹn nhau đến Đà Nẵng, thuê căn villa tại quận Sơn Trà để cùng nhau sử dụng ma túy.

Cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự với 5 người để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm Trần Thúy Vi (25 tuổi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Phan Minh Tú (28 tuổi, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Trần Thanh Quý (36 tuổi, trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Phạm Quốc Dương (28 tuổi, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Trung Kiên (28 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý.