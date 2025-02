Khởi tố 2 người sử dụng giấy tờ giả để hưởng chế độ ở Thái Bình

(VTC News) -

Ngày 27/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Xuân Duyên (SN 1952, trú tại thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và Trần Duy Hùng (SN 1948, trú tại thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi “sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” để hưởng chế độ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Các Quyết định, Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, ông Trần Xuân Duyên thuộc diện phải bổ túc hồ sơ hưởng chế độ Người bị nhiễm chất độc hóa học theo Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã sử dụng 2 bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú giả đưa vào hồ sơ. Còn ông Trần Duy Hùng sử dụng 2 giấy tờ giả của đơn vị quân đội để lập hồ sơ xin hưởng chế độ Người bị nhiễm chất độc hóa học.

Bản thân 2 trường hợp này nhận thức rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả của mình nhưng cố tình thực hiện nhằm được hưởng chế độ chính sách.

Ngoài ra, do muốn hưởng chế độ, ông Hùng, ông Duyên đã không thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo, nhiều lần tập trung đông người, lợi dụng việc khiếu kiện để gây sức ép lên các cấp chính quyền đề nghị xem xét giải quyết chế độ theo ý chủ quan của cá nhân. Mặc dù được các cơ quan chức năng tích cực giải thích, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình, cố chấp, có nhiều hành vi gây phức tạp thêm tình hình.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp các cơ quan tố tụng củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thông tin kết quả kết quả điều tra ban đầu vụ án nêu trên để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm bắt thông tin chính thống, có nhìn nhận khách quan, đúng đắn về vụ án; tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các trường hợp vi phạm (nếu có) cho cơ quan Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị công dân còn đang có ý kiến, kiến nghị liên quan việc ngừng hưởng chế độ Người bị nhiễm chất độc hóa học đồng thuận với các chủ trương, giải pháp giải quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong thu thập, tích lũy, bổ sung những tài liệu hợp pháp (nếu có), khám giám định y khoa với các trường hợp theo quy định để xem xét thực hiện chế độ.

Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo số công dân đang khiếu kiện việc ngừng hưởng chế độ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong khiếu nại, tố cáo; nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả giải quyết của chính quyền các cấp, không mất cảnh giác để các phần tử xấu lợi dụng; không móc nối, liên lạc với các đối tượng xấu, không để bị kích động tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.

Trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xâm phạm an ninh trật tự, tùy theo tính chất, mức độ, lực lượng Công an sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý.