Khởi tố cựu cán bộ công an ở Tuyên Quang lao xe vào nhà dân tông bé gái tử vong

(VTC News) -

Ngày 27/2, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang (Tuyên Quang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, ở huyện Yên Sơn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm gây tai nạn, Nguyễn Khương Duy đang công tác tại Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bé gái 17 tháng tuổi đang chơi cùng mẹ bị ô tô lao vào nhà tông trúng và tử vong sau đó.

Trước đó, chiều 21/12/2024, Duy lái ô tô biển số 22A-186.xx chạy trên tuyến đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) thì gặp xe máy do một người đàn ông cầm lái đang đánh lái sang đường.

Tài xế ô tô đánh lái tránh xe máy. Tuy nhiên, chiếc ô tô lại lao thẳng vào ngôi nhà ven đường, làm bé gái 17 tháng tuổi đang chơi trong nhà thiệt mạng.