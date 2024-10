Bắt giam chủ tiệm tóc cầm cây sắt rượt đuổi cán bộ phường ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 10/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, đơn vị đã khởi tố, bắt giam Phạm Đức Hoàn (41 tuổi, quê Quảng Ninh) với cáo buộc chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 27/7/2023, tổ công tác của UBND phường 15, quận Phú Nhuận, gồm: ông Trần Anh Dũng (công chức địa chính xây dựng, đô thị, môi trường), ông Trần Nguyễn Tuấn Thành, ông Nguyễn Văn Hồng và ông Trần Anh Tuấn (cả ba là trật tự đô thị) đã đến địa chỉ 128 Trần Huy Liệu, Phường 15, để xử lý hành vi vi phạm Tự ý đào, lấp, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Hoàn đã dùng cây sắt rượt đuổi cán bộ phường. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Trần Anh Dũng vào nhà để yêu cầu ông Phạm Đức Hoàn (chủ tiệm Hair salon Hoàn Anh) cung cấp thông tin cá nhân nhằm lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, ông Hoàn không hợp tác, chửi bới và cầm cây sắt dí đuổi ông Dũng khoảng 10m.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Phường 15 đã cử tổ công tác đến hiện trường để giữ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho các thành viên tổ công tác UBND phường.

Chiều cùng ngày, khi ông Nguyễn Văn Hồng vào nhà yêu cầu ông Hoàn làm việc, ông Hoàn lại tiếp tục có những lời nói thô tục và hành vi xô đẩy, đuổi ông Hồng ra khỏi nhà.

Nhận thấy ông Hoàn có biểu hiện manh động, tổ công tác của Công an Phường 15 đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khống chế và đưa ông Hoàn về trụ sở để lập hồ sơ xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã mời 5 nhân viên của tiệm Hair salon Hoàn Anh (những người chứng kiến sự việc) đến trụ sở Công an phường để thu thập thông tin.

Ngay sau đó, Công an Phường 15 đã trích xuất video từ camera của tiệm Hair salon Hoàn Anh và từ điện thoại của ông Phạm Đức Hoàn. Các video thu thập được cho thấy ông Hoàn đã có những lời nói và hành vi như phản ánh.

Về việc ông Hoàn tự ý đào, san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ mà không có giấy phép. UBND Phường 15 (quận Phú Nhuận) đề nghị hình thức xử phạt với ông Hoàn 5 triệu đồng.