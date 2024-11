Bắt 'cô tiên từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương liên quan ma túy

(VTC News) -

Ngày 14/11, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi) vì liên quan ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người sáng lập và điều hành quỹ từ thiện, được nhiều người biết đến với cái tên “cô tiên từ thiện” hay “cô tiên của người nghèo” bởi nhiều hoạt động giúp đỡ các mảnh đời khó khăn trên khắp cả nước.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Trúc Phương từng một trong những thanh niên được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.

Đồng thời, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cũng là nhân vật nổi bật trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hiện Công an TP.HCM chưa công bố thông tin chi tiết về vụ án có liên quan đến Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Cùng ngày, Công an TP.HCM cũng khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) để điều tra tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.