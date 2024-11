Bắt giam ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

(VTC News) -

Ngày 14/11, tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, mở rộng đấu tranh trong Chuyên án VN10, Công an TP.HCM đã xử lý triệt để các đối tượng từng mua ma túy từ những kẻ bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Ca sĩ Chi Dân tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo Công an TP.HCM, thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng trong Thư khen ngày 26/4/2024, yêu cầu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, điều tra mở rộng và truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16/3/2023, Công an TP.HCM không ngừng đẩy mạnh đấu tranh, lần theo từng dấu vết để khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy.

Từ đó, Công an thành phố triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên quận, liên tỉnh, và khởi tố thêm 630 bị can.

Người mẫu An Tây tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Tính đến nay, kết quả đấu tranh trong chuyên án giúp Công an TP.HCM triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ cai nghiện cho 201 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Qua điều tra, bước đầu làm rõ rằng các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện đúng phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy", Công an Thành phố đã truy xét và xử lý triệt để cả những người mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Với tinh thần quyết liệt và triệt để trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Ban Chuyên án xác minh, làm rõ từ những thông tin nhỏ nhất. Có những vụ án được truy xét và chứng minh hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã xảy ra từ năm 2021. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc kiềm chế, giảm thiểu tình trạng phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.