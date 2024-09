Bão Yagi sắp đổ bộ: Quảng Ninh mưa to gió giật, cảnh báo thiên tai cấp 4

(VTC News) -

Gió giật cấp 14 trên đảo Quan Lạn (Quảng Ninh).

Thông tin từ phóng viên Báo điện tử VTC News đang có mặt tại Quảng Ninh, địa bàn TP Móng Cái hiện gió giật mạnh kèm theo mưa lớn, nhiều cây cối bị gãy đổ, cảnh báo thiên tai cấp 4.

Trên đảo Quan Lạn, gió giật cấp 14, lượng mưa khoảng 88mm.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Cô Tô xuất hiện mưa to, gió to, kèm gió giật mạnh cấp 15, nhiều cây xanh đổ, chìm 4 tàu xi măng ở âu cảng. Toàn bộ huyện mất điện.

Gió giật mạnh khiến cột điện bị gãy ở Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Khang)

Theo Báo Quảng Ninh, trên địa bàn huyện Vân Đồn nhiều cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường liên xã, tuyến phố; các xã tuyến đảo mất điện toàn bộ.

Ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn trong sáng nay đã tổ chức di dời nhiều hộ dân có nhà nguy cơ cao bị tốc mái về tạm trú tại các nhà văn hóa và trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Cây đổ la liệt ở nhiều tuyến đường tại TP Móng Cái.

UBND huyện Vân Đồn khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, phương tiện giao thông hạn chế đi lại trên đường để tránh bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống bão do ngành chức năng, chính quyền địa phương đã khuyến cáo.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, ngay trong sáng nay 7/9, Công an Vân Đồn phối hợp Công an Cẩm Phả tổ chức chốt rào chắn không cho xe máy qua cầu Vân Đồn.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 trên địa bàn; phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động xuống cơ sở để chỉ đạo về công tác ứng phó với bão số 3.

Các địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.