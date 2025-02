Nghệ An có thêm 2 Phó Chủ tịch tỉnh

(VTC News) -

Sáng 25/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp, bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT và ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An được các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiện có Chủ tịch là ông Lê Hồng Vinh và 5 Phó Chủ tịch là các ông: Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Ông Hoàng Phú Hiền (SN 1975), quê quán xã Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường.

Ông Hiền từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Ông Phùng Thành Vinh (SN 1974), quê quán xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ thủy lợi.

Ông Vinh từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban quản lý dự án ngành Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An.