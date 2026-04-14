Artemis II: Nhìn lại những khung hình lịch sử từ phía sau Mặt Trăng

Các phi hành gia NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch cùng phi hành gia CSA Jeremy Hansen đã chụp những hình ảnh lịch sử trong chuyến bay Artemis II. Đây là sứ mệnh có người lái đầu tiên quay trở lại vùng lân cận Mặt Trăng sau hơn 50 năm, nay đã kết thúc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn bị đưa nhân loại trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.
Phi hành đoàn Artemis II đã chụp được hình ảnh mờ ảo của một Trái Đất hình lưỡi liềm phía trên đường chân trời ở phía xa của Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)
Trái Đất màu xanh nhạt với những đám mây trắng sáng lặn xuống phía sau bề mặt Mặt Trăng đầy miệng núi lửa. (Nguồn: NASA)
Phi hành gia Jeremy Hansen cùng đồng đội thay phiên nhau quan sát từ cửa sổ Orion, tiếp cận Mặt Trăng ở khoảng cách chỉ hơn 6.500 km để thu thập dữ liệu khoa học quý giá. (Nguồn: NASA)
Orion và khoảnh khắc hiếm hoi Mặt Trăng và Trái Đất cùng xuất hiện trong một khung hình, khi ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi thân tàu trong hành trình sâu vào không gian của Artemis II. (Nguồn: NASA)
Phi hành đoàn Artemis II ghi lại bề mặt Mặt Trăng với nhiều mức phơi sáng khác nhau, giúp làm rõ chi tiết từ vùng tối mờ nhạt đến khu vực phản chiếu mạnh, cung cấp dữ liệu quý cho nghiên cứu địa chất. (Nguồn: NASA)
Địa hình dày đặc hố va chạm ở rìa phía đông của lưu vực South Pole-Aitken hiện lên dưới bóng tối của đường ranh ngày - đêm, hé lộ lịch sử địa chất cổ xưa của Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)
Đường phân giới ngày - đêm trên Mặt Trăng hiện lên gồ ghề, với các vành miệng núi lửa như những hòn đảo trong bóng tối. (Nguồn: NASA)
Cận cảnh miệng núi lửa Vavilov trên vành lưu vực Hertzsprung, nơi bóng tối tại đường phân giới ngày - đêm làm nổi bật địa hình gồ ghề và vật chất bắn ra từ các hố va chạm. (Nguồn: NASA)
Phi hành gia Jeremy Hansen ghi lại khoảnh khắc qua cửa sổ số 2 của tàu Orion, với tấm che máy ảnh giúp ngăn ánh sáng từ khoang phản chiếu lên kính, đảm bảo hình ảnh rõ nét từ không gian sâu thẳm. (Nguồn: NASA)
Phi hành đoàn Artemis II ghi lại các vòng đồng tâm của lưu vực Orientale - một trong những hố va chạm lớn trẻ nhất và được bảo tồn tốt nhất trên Mặt Trăng - cùng hai miệng núi lửa nhỏ mà họ đề xuất đặt tên Integrity và Carroll, minh chứng cho vai trò trực tiếp của quan sát phi hành gia trong nghiên cứu khoa học. (Nguồn: NASA)
Phi hành đoàn Artemis II ghi lại hình ảnh chi tiết các vòng của lưu vực Orientale - một trong những hố va chạm lớn trẻ nhất và được bảo tồn tốt nhất trên Mặt Trăng - trong ca quan sát đầu tiên khi bay qua. (Nguồn: NASA)
Trong giai đoạn quan sát khi bay qua Mặt Trăng, phi hành đoàn Artemis II ghi lại cảnh quan với vô số hố va chạm và bóng tối trải dài dưới khoảng không vũ trụ đen thẳm. (Nguồn: NASA)
Minh Hoàn
