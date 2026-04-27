Sứ mệnh Artemis II kết thúc thành công không chỉ đánh dấu cột mốc con người đi xa hơn bao giờ hết, mà còn là bài kiểm tra thực tế khắc nghiệt cho các hệ thống phần cứng.

Hiện tại, NASA đang tiến hành đánh giá chi tiết hiệu suất của tàu vũ trụ Orion và tên lửa SLS để dọn đường cho các sứ mệnh có người lái tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2027 và 2028.

Phi hành đoàn Artemis II cùng kỹ sư NASA kiểm tra tấm chắn nhiệt của tàu Orion sau chuyến bay thử nghiệm. (Nguồn: NASA)

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo ban đầu là hiệu suất của tấm chắn nhiệt trên khoang phi hành đoàn. Sau sự cố "mất lớp than cháy" (bong tróc bề mặt) ở nhiệm vụ Artemis I, các kỹ sư đặc biệt quan tâm đến khả năng chịu nhiệt của tàu Orion lần này.

NASA xác nhận tấm chắn nhiệt đã hoạt động đúng như mong đợi, không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. Quá trình tái nhập khí quyển diễn ra với độ chính xác cực cao: vận tốc thực tế chỉ chênh lệch khoảng 1,6 km/h so với tính toán, giúp tàu Orion đáp xuống vùng biển mục tiêu chỉ cách điểm dự kiến chưa đầy 5 km.

Đối với tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS), dữ liệu cho thấy tầng lõi với các động cơ RS-25 đã hoạt động hoàn hảo. Tại thời điểm tắt động cơ chính, tàu vũ trụ đạt vận tốc hơn 29.000 km/h, đưa phi hành đoàn vào quỹ đạo và vị trí dự định một cách tuyệt đối.

Dù các hệ thống đẩy và bảo vệ hoạt động tốt, phi hành đoàn đã gặp phải một thử thách không nhỏ về đời sống sinh hoạt. Ngay sau khi phóng, một sự cố tắc nghẽn ở đường ống thoát nước tiểu đã xảy ra.

Phi hành gia Christina Koch đã phải trực tiếp sửa chữa dưới sự hướng dẫn từ trung tâm điều khiển mặt đất. NASA hiện đang kiểm tra lại toàn bộ phần cứng này để đảm bảo các nhiệm vụ dài ngày sắp tới không lặp lại sai sót tương tự.

Tấm chắn nhiệt của tàu Orion được thợ lặn Hải quân Mỹ chụp dưới nước sau khi tàu hạ cánh, minh chứng cho hiệu suất ổn định trong sứ mệnh Artemis II. (Nguồn: NASA)

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, sức khỏe của phi hành đoàn cũng là đề tài nghiên cứu quan trọng. Chỉ sau 10 ngày trong môi trường không trọng lực, cơ thể con người đã bắt đầu có những biến đổi về khả năng định vị.

Phi hành gia Koch chia sẻ rằng việc trở lại Trái Đất là một quá trình điều chỉnh khó khăn. Trong môi trường vũ trụ, hệ thống tiền đình (cơ quan giữ thăng bằng trong tai trong) ngừng hoạt động bình thường khiến não bộ dần bỏ qua các tín hiệu từ cơ quan này.

Khi trở lại môi trường có trọng lực, các phi hành gia phải phụ thuộc hoàn toàn vào thị giác để giữ thăng bằng và thường gặp khó khăn trong việc di chuyển nếu nhắm mắt.

Những kết luận khả quan từ Artemis II đang củng cố niềm tin cho NASA trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa con người đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028.