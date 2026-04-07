Artemis II vượt kỷ lục Apollo 13, đưa nhân loại bay xa Trái đất nhất lịch sử

Các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II trở thành những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục do phi hành đoàn Apollo 13 thiết lập năm 1970.

Cột mốc này được ghi nhận vào lúc 1h57 ngày 6/4, giờ ET (0h57 ngày 7/4, giờ Việt Nam).

Trước đó, các phi hành gia Apollo 13 từng bay xa Trái Đất tới 248.655 dặm (400.171 km). Theo NASA, Artemis II dự kiến đạt khoảng cách tối đa 252.760 dặm (406.773 km), vượt kỷ lục cũ khoảng 6.600 km.

Phi hành đoàn Artemis II xúc động sau khi phá kỷ lục tàu Apollo 13. (Ảnh chụp màn hình)

Trên sóng trực tiếp của NASA, các phi hành gia không khỏi xúc động khi lập nên cột mốc mới trong lịch sử không gian của nhân loại.

Sau khi phá kỷ lục, phi hành đoàn tiếp tục hành trình bay quanh phía xa Mặt Trăng, thực hiện các quan sát khoa học từ tàu Orion.

Hoạt động quan sát Mặt Trăng bắt đầu từ khoảng 1h45 ngày 7/4, kéo dài gần 7 giờ. Khi tàu bay qua phía sau Mặt Trăng từ khoảng 5h44 sáng, liên lạc với Trái Đất sẽ gián đoạn khoảng 40 phút.

Cuối giai đoạn quan sát, từ khoảng 7h35, phi hành đoàn sẽ chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần từ không gian khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.

Phi hành gia Reid Wiseman cầm trên tay huy hiệu của nhiệm vụ Apollo 8, được con trai của Jim Lovell tặng lại cho phi hành đoàn Artemis II. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, khi bắt đầu công việc ngày thứ sáu của sứ mệnh, NASA gửi đến Artemis II thông điệp đặc biệt của cố phi hành gia Jim Lovell, người tham gia vào các sứ mệnh Apollo 8 và Apollo 13.

Ông Lovell ghi âm thông điệp trước khi qua đời vào năm vào tháng 8/2025. “"Xin chào Artemis II, tôi là Jim Lovell. Chào mừng các bạn đến 'khu phố cũ' của tôi".

Ông nhắc lại sứ mệnh Apollo 8: "Khi tôi cùng Frank Borman và Bill Anders bay quanh Mặt Trăng, chúng tôi đã mang đến cho nhân loại cái nhìn cận cảnh đầu tiên về Mặt Trăng, cũng như hình ảnh toàn bộ Trái Đất, điều truyền cảm hứng và gắn kết mọi người trên toàn thế giới".

Cố phi hành gia nói thêm: "Tôi tự hào trao lại ngọn đuốc này cho các bạn, khi các bạn bay quanh Mặt Trăng và đặt nền móng cho những sứ mệnh tới sao Hỏa vì lợi ích chung. Đây là một ngày lịch sử. Tôi biết các bạn sẽ rất bận rộn, nhưng đừng quên tận hưởng khung cảnh".

Đáp lại, chỉ huy Artemis II Reid Wiseman cho biết: "Đó là một thông điệp tuyệt vời từ Jim Lovell. Thật đặc biệt khi được ông chào đón tới 'khu phố' này. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời".

Hình ảnh ghi lại đồng thời cả vùng sáng và vùng tối của Mặt Trăng do phi hành đoàn Artemis chụp. (Ảnh: NASA)

Apollo 13 từng bay xa hơn dự kiến ban đầu. Sứ mệnh được thiết kế để bay vào quỹ đạo và hạ cánh lên Mặt Trăng, nhưng một bình oxy phát nổ trên đường bay buộc phi hành đoàn phải thay đổi kế hoạch.

Nhờ sự phối hợp giữa Trung tâm Điều khiển và ba phi hành gia Lovell, Fred Haise và Jack Swigert, sứ mệnh được chuyển thành chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng và cuối cùng trở về Trái Đất an toàn.

Artemis II đang diễn ra đúng kế hoạch. Đây là chuyến bay thử nghiệm nhằm chứng minh tàu Orion có thể hỗ trợ con người trong không gian sâu. Chuyến bay ngang qua Mặt Trăng sẽ giúp tàu tận dụng lực hấp dẫn để quay trở lại Trái Đất, dự kiến hạ cánh xuống biển ngoài khơi San Diego vào ngày 10/4.

Nếu thuận lợi, NASA dự kiến thực hiện lần đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên trong chương trình Artemis vào cuối năm 2028 với sứ mệnh Artemis IV (sau khi Artemis III thử nghiệm công nghệ ghép nối trên quỹ đạo Trái Đất thấp).

Các sứ mệnh tiếp theo sẽ hướng tới xây dựng căn cứ tại khu vực cực nam Mặt Trăng trong đầu những năm 2030.