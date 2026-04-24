NASA đẩy nhanh kế hoạch phóng kính viễn vọng Roman

Ngày 23/4, NASA cho biết Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman có thể phóng vào đầu tháng 9 năm nay, sớm kế hoạch ban đầu là vào tháng 5/2027.

“Việc đẩy nhanh tiến độ phát triển của Roman là minh chứng cho khả năng phối hợp giữa đầu tư công, chuyên môn tổ chức và khu vực tư nhân trong những sứ mệnh đầy thách thức”, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết tại cuộc họp báo ngày 21/4 tại Trung tâm Bay Không gian Goddard, bang Maryland, Mỹ.

Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman của NASA đặt trong phòng sạch lớn nhất tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard. (Ảnh: NASA)

Roman được thiết kế với trường quan sát rộng kết hợp khả năng quan sát hồng ngoại độ phân giải cao, cho phép khảo sát các vùng không gian sâu và rộng lớn. Nhiệm vụ chính của kính là nghiên cứu năng lượng tối, vật chất tối và các ngoại hành tinh.

Trong 5 năm hoạt động, kính dự kiến thu thập khoảng 20.000 terabyte dữ liệu, giúp các nhà khoa học phát hiện khoảng 100.000 ngoại hành tinh, hàng trăm triệu thiên hà và hàng tỷ ngôi sao, cùng nhiều hiện tượng vũ trụ hiếm.

Kính viễn vọng này sẽ được phóng bằng tên lửa SpaceX Falcon Heavy từ bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida. NASA và SpaceX sẽ công bố thời điểm phóng cụ thể trong thời gian tới.

Dự án Kính viễn vọng Nancy Grace Roman do Trung tâm Bay Không gian Goddard của NASA quản lý, với sự tham gia của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL), Caltech/IPAC và Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian (STScI), cùng nhiều tổ chức nghiên cứu khác.

Trong diễn biến khác, NASA tiếp tục thúc đẩy chương trình Artemis sau thành công của sứ mệnh Artemis II quanh Mặt Trăng.

Hôm 21/4, cơ quan này đưa phần lõi của tên lửa SLS (Hệ thống Phóng Không gian) phục vụ sứ mệnh Artemis III rời Trung tâm lắp ráp Michoud (New Orleans) để vận chuyển tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Florida).

Phần lõi tên lửa SLS phục vụ sứ mệnh Artemis III tại Trung tâm lắp ráp Michoud, New Orleans, Mỹ. (Ảnh: NASA)

Phần lõi, chiếm khoảng 4/5 chiều cao tên lửa, bao gồm các bồn chứa hydro lỏng, oxy lỏng, khoang liên kết và khung phía trước. Khi đến Florida, các kỹ sư sẽ tiến hành lắp đặt và tích hợp theo phương thẳng đứng trước khi hoàn thiện toàn bộ tên lửa.

“Đây là ‘xương sống’ của Artemis III. Chúng ta đã tiến thêm bước quan trọng trong mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng và xa hơn là sao Hỏa”, bà Lori Glaze, quyền Phó quản trị phụ trách phát triển hệ thống thám hiểm tại NASA, nói.

Khi hoàn thiện, lõi SLS cao khoảng 64,6 m, có thể chứa hơn 2,7 triệu lít nhiên liệu siêu lạnh để cung cấp cho bốn động cơ RS-25. Trong quá trình phóng, tầng lõi hoạt động hơn 8 phút, tạo lực đẩy đưa tàu Orion cùng phi hành đoàn vào quỹ đạo.

Artemis III dự kiến phóng năm 2027, hướng tới đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng. NASA kỳ vọng chương trình Artemis sẽ đặt nền móng cho các sứ mệnh dài hạn và các chuyến bay có người lái tới sao Hỏa trong tương lai.