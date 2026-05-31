100.000 Baht Thái bằng bao nhiêu tiền Việt?

Baht (THB) là đơn vị tiền tệ chính thức của Thái Lan, do Ngân hàng Trung ương Thái Lan chịu trách nhiệm in ấn, phát hành.

Hiện tại, đồng Baht Thái bao gồm cả tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá 1.000 Baht, 500 Baht, 100 Baht, 50 Baht, 20 Baht. Mỗi mệnh giá tiền giấy có màu sắc khác nhau.

Tiền xu bao gồm các mệnh giá nhỏ như 10 Baht, 5 Baht, 2 Baht và 1 Baht.

Đồng Baht (THB) được phát hành dưới dạng tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Techcombank)

100.000 Baht bằng bao nhiêu tiền Việt?

Theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/5/2026:

1 THB = 712,39 VND (mua tiền mặt) = 791,54 VND (mua chuyển khoản) = 825,10 (bán)

Như vậy, 100.000 THB = 71.239.000 VND (mua tiền mặt) = 79.154.000 VND (mua chuyển khoản) = 82.510.000 (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ tại BIDV ngày 31/5/2026:

1 THB = 772,31 VND (mua tiền mặt) = 781,85 VND (mua chuyển khoản) = 833,27 (bán)

Như vậy, 100.000 THB = 77.231.000 VND (mua tiền mặt) = 78.185.000 VND (mua chuyển khoản) = 83.327.000 (bán)

Với tỷ giá hiện nay, 100.000 baht Thái Lan tương đương khoảng từ hơn 71 đến 83 triệu đồng, tùy theo thời điểm và đơn vị quy đổi.

Lưu ý, mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Tỷ giá THBVND có thể thay đổi trong ngày, khách hàng nên cập nhật tỷ giá ngay trước thời điểm đổi tiền.

Tỷ giá THB/VND tại một số ngân hàng

Dưới đây là bảng tỷ giá THB/VND tại một số ngân hàng trong nước được cập nhật chiều 31/5/2026 (đơn vị: VND):

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 712,39 791,54 825,10 - BIDV 772,31 781,85 833,27 - Vietinbank 756,27 794,97 824,27 -, Agribank 789,00 792,00 827,00 - SHB 771 793 826 HDBank 787,81 791,11 823,14 823,14 TPBank - - - 845,65 MSB 772 850 790 845 OCB - 788 - 828 MB 783,05 793,05 840,96 840,96 NCB 697,31 767,31 917,10 847,10 ACB - 793 - 829 VIB - - - 846,00 KienlongBank - 784 834 - Sacombank - 752,5 - 838,7

Tỷ giá THB/VND liên tục biến động, khách hàng nên cập nhật tại các ngân hàng để nắm được con số chính xác trước khi thực hiện giao dịch đổi tiền.