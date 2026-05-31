Chứng khoán dự báo còn rung lắc, nhà đầu tư nên làm gì?

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán đã có 1 tuần giao dịch khá ảm đạm khi chỉ số VN-Index liên tục điều chỉnh cùng thanh khoản kém sôi động. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 13,64 điểm, tương đương giảm 0,73% so với tuần trước, xuống 1.863 điểm.

Thanh khoản kém sôi động với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 102.033 tỷ đồng, giảm mạnh 24,5% so với tuần trước đó.

Đánh giá về xu hướng thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường hiện vẫn trong trạng thái phân hóa rất mạnh, thanh khoản suy yếu khiến dòng tiền chỉ tập trung ở một số nhóm ngành hoặc cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Tuy nhiên về dài hạn, thị trường đang xuất hiện những tín hiệu sớm cho một chu kỳ tăng trưởng mới nhờ kỳ vọng từ tăng trưởng tín dụng, đầu tư công, cải cách thể chế và triển vọng từ nâng hạng thị trường.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình, xu hướng của thị trường chung vẫn đang nghiêng về nhịp điều chỉnh nên nhà đầu tư cần thận trọng, chưa vội quay lại vị thế mua ròng mới.

“Trong tuần tới, VN-Index có thể tiếp tục giao dịch trong vùng hỗ trợ 1.880 - 1.900 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực hơn, đặc biệt là sự cải thiện rõ nét của thanh khoản.

Tránh mua đuổi ở các nhịp hồi, nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, chỉ nên ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế...”, ông Minh nói.

Chứng khoán được dự báo còn rung lắc, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư hạn chế mua đuổi. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo, VN-Index vẫn duy trì dao động trong xu thế đi ngang quanh vùng 1.838 - 1.843 điểm.

Diễn biến phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục diễn ra và dòng tiền luân chuyển nhanh qua các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận.

"Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50%. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao hơn, có thể tận dụng các nhịp rung lắc, điều chỉnh trong phiên để mở vị thế mua trading, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục hoặc thực hiện mua đón đầu ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng, giá đang cân bằng tại vùng hỗ trợ.

Có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Đồng thời, nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục ở các phiên tăng điểm của thị trường”, ông Quang khuyến cáo.

Trong khi đó, theo các chuyên gia của Chứng khoán MB (MBS), áp lực điều chỉnh cả về chỉ số và thanh khoản còn tiếp diễn trong 2 tuần đầu tháng 6. VN-Index có thể phải kiểm tra vùng hỗ trợ 1.800 điểm trên nền thanh khoản cạn kiệt. Sau đó, thị trường sẽ tích cực hơn khi bức tranh vĩ mô 6 tháng đầu năm và mùa báo cáo bán niên dần lộ diện.

“Chúng tôi kỳ vọng một số nhóm ngành và cổ phiếu sẽ thu hút được dòng tiền quay trở lại được hỗ trợ bởi chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế như đầu tư công, ngân hàng… cho đến nhóm cổ phiếu có thể đươc hưởng lợi từ mùa WorldCup như bán lẻ, thực phẩm, viễn thông”, MBS nhận định.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang là vùng 1.840 - 1.850 điểm, tương ứng với đáy cũ gần nhất.

Công ty chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục. Cụ thể, các mã cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến nên được loại bỏ. Thay vào đó, có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn hiện nay.

Theo Công ty chứng khoán Shinhan Việt Nam, nhà đầu tư cần ưu tiên các cổ phiếu đang tích lũy tốt và có kết quả kinh doanh cải thiện trong quý II và quý III/2026, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và chứng khoán.

Trong bối cảnh thị trường còn rung lắc mạnh, nhà đầu tư giảm sử dụng đòn bẩy và có thể lướt sóng ngắn hạn trên danh mục hiện có.