Thống kê 'khủng' của Paris Saint-Germain sau chức vô địch Champions League

(VTC News) -

Sau 120 phút căng thẳng và loạt đấu súng nghẹt thở với Arsenal, Paris Saint-Germain (PSG) đã bảo vệ thành công chiếc cúp Champions League 2025-2026 vào rạng sáng 31/5. Sau trận đấu, "gã nhà giàu nước Pháp" đã tái lập hàng loạt kỷ lục và mang về những con số thống kê ấn tượng.

HLV Luis Enrique sở hữu 3 danh hiệu Champions League

Chức vô địch tại Budapest giúp HLV Luis Enrique sở hữu 3 danh hiệu Champions League trên cương vị HLV. Tính đến nay, có 21 HLV từng nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu nhiều hơn một lần. Tuy nhiên, chỉ có 5 người chạm mốc từ 3 danh hiệu trở lên.

Luis Enrique chính thức góp mặt trong danh sách những HLV huyền thoại gồm: Pep Guardiola, Bob Paisley, Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti. Chỉ còn Carlo Ancelotti, người sở hữu năm chức vô địch, đang đứng trên Enrique.

Ông lần đầu nâng cao chiếc cúp bạc châu Âu cùng Barcelona năm 2015. Hai chức vô địch liên tiếp cùng PSG vào các năm 2025 và 2026 giúp Luis Enrique nâng tổng số danh hiệu Champions League lên con số 3.

HLV Luis Enrique sở hữu 3 danh hiệu Champions League trên cương vị HLV. (Nguồn: AP)

PSG tái lập kỳ tích chỉ Real Madrid từng làm được

Sau chức vô địch mùa giải 2025-2026, PSG đi vào lịch sử với tư cách đội bóng thứ hai giữ ngôi vương hai lần liên tiếp. Thành tích này trước đó được thiết lập bởi Real Madrid.

Kể từ khi giải đấu đổi tên thành UEFA Champions League vào năm 1992, việc bảo vệ ngôi vương luôn được coi là một trong những thử thách khó nhằn nhất của bóng đá thế giới.

Trong suốt 25 năm của kỷ nguyên C1 mới, chỉ duy nhất Real Madrid từng bảo vệ thành công ngôi vô địch với chuỗi đăng quang liên tiếp từ năm 2016 đến 2018. Sau gần một thập kỷ, PSG đã tái hiện kỳ tích đó.

Đội bóng thủ đô nước Pháp lần lượt đánh bại Inter Milan 5-0 ở chung kết năm 2025 và vượt qua Arsenal trong trận chung kết 2026 để giữ lại chiếc cúp bạc danh giá.

Giữ gần như toàn bộ đội hình trong 2 lần vô địch

PSG cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc khi sử dụng đúng 10 cầu thủ (ngoài thủ môn) từng đá chính ở trận chung kết Champions League mùa trước gặp Inter Milan. "Gã nhà giàu nước Pháp" là đội bóng thứ hai trong lịch sử Champions League làm được điều này, sau Real Madrid ở trận chung kết mùa giải 2017-2018.

Đội hình PSG gần như được HLV Luis Enrique giữ nguyên ở hai trận chung kết C1. (Nguồn: Reuters)

Việc HLV Luis Enrique gần như giữ nguyên bộ khung từng giúp PSG lên ngôi mùa trước cho thấy niềm tin tuyệt đối mà ông dành cho các trụ cột. Đây cũng là minh chứng cho sự nhất quán trong chiến thuật của đội bóng Pháp trong giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng thường xuyên phải thay đổi lực lượng vì mất phong độ hoặc chấn thương, việc giữ nguyên gần như toàn bộ đội hình xuất phát ở hai trận chung kết liên tiếp là thành tích đáng chú ý.

Zaire Emery là cầu thủ trẻ nhất sở hữu 2 danh hiệu

Tiền vệ Zaire Emery của Paris Saint-Germain đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành hai chức vô địch Champions League.

Tuyển thủ Pháp được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp phụ, trước khi PSG đánh bại Arsenal 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1. Với danh hiệu này, Zaire Emery nâng cao chiếc cúp Champions League mùa thứ hai liên tiếp khi mới 20 tuổi và 2 tháng.

Trước đó, tiền vệ sinh năm 2006 cũng có thời gian thi đấu trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của PSG trước Inter Milan ở trận chung kết mùa giải năm ngoái.

Với thành tích này, Zaire Emery vượt qua cựu tiền vệ Johan Neeskens của Ajax Amsterdam, người từng lập kỷ lục khi giành chức vô địch Cúp C1 châu Âu lần thứ hai ở tuổi 20 tuổi và 8 tháng vào thập niên 1970.

Ousmane Dembele góp công vào 3 bàn thắng trong các trận chung kết

Chỉ sau 6 phút bóng lăn ở trận chung kết năm nay, sai lầm trong pha xử lý của Marquinhos vô tình mở ra cơ hội cho Kai Havertz phía Arsenal ghi bàn.

Tuy nhiên, phút 65, Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vùng cấm và Ousmane Dembele lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ousmane Dembele trực tiếp góp dấu giày vào 3 pha lập công trong 2 trận chung kết C1. (Nguồn: AP)

Nhờ bàn thắng này, Ousmane Dembele đã tham gia trực tiếp vào 3 pha lập công trong các trận chung kết Champions League, gồm 2 kiến tạo ở mùa giải trước và 1 bàn thắng trong trận chung kết năm nay.

Trong lịch sử, chỉ có 3 cầu thủ sở hữu thành tích tốt hơn là Cristiano Ronaldo (5 lần), Gareth Bale và Marcelo (4 lần).

Những con số ấn tượng

Sức mạnh tấn công của PSG mùa này đạt mức độ khủng khiếp. Pha lập công vào lưới Arsenal giúp đội bóng nước Pháp khép lại mùa giải 2025-2026 với 45 bàn thắng. Qua đó, đại diện nước Pháp cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải, thành tích từng được Barcelona thiết lập ở mùa 1999-2000.

PSG đồng thời khẳng định sự vượt trội bằng khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng của Luis Enrique cầm bóng tới 75,3%, mức cao nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu ở mùa giải 2003-2004. Kỷ lục cũ thuộc về Barcelona với tỷ lệ 70,3% trong trận chung kết gặp Arsenal năm 2006.

Không chỉ bùng nổ trong thời gian thi đấu chính thức, PSG còn thể hiện bản lĩnh đáng nể ở những thời khắc quyết định. Dưới thời HLV Luis Enrique, đội bóng đã giành chiến thắng trong cả 6 loạt sút luân lưu.

Bên cạnh đó, Les Parisiens bất bại trong 12 trận liên tiếp ở vòng knock-out Champions League, với 9 chiến thắng và 3 trận hòa. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Manchester United từng có chuỗi thắng dài hơn với 13 trận từ tháng 2/2008 đến tháng 5/2009.