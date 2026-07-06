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Xuất bản ngày 06/07/2026 10:40 AM
Xuất bản ngày 06/07/2026 10:40 AM

1 Đô la Mỹ hôm nay 6/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Sáng nay 6/7/2026, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước có xu hướng giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Đô la Mỹ, có mã giao dịch quốc tế USD (United States Dollar), ký hiệu $, là đồng tiền chính thức của Mỹ và được phát hành bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây là một trong những đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, đồng thời được xem là đồng tiền dự trữ quốc tế quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

USD được sử dụng phổ biến trong các hoạt động thương mại quốc tế, thanh toán xuất nhập khẩu, đầu tư, dự trữ ngoại hối cũng như giao dịch du lịch giữa các quốc gia.

Đô la Mỹ sử dụng nhiều trong các hoạt động thương mại quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Đô la Mỹ sử dụng nhiều trong các hoạt động thương mại quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Đồng USD được lưu hành dưới hai dạng: tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ các giao dịch thanh toán có giá trị nhỏ trong đời sống hàng ngày.

1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?

Sáng 6/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.202 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.941,9 - 26.462,1 VND/USD.

Theo tỷ giá USD/VND ngày 6/7/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.072 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.102 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.462 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 6/7/2026 tại Agribank:

1 USD = 26.082 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.102 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.462 VND (bán)

Như vậy, 1 USD hôm nay tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.

Trên đây chỉ là thông tin tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động liên tục biến động theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Ngoài ra, các ngân hàng thường niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 6/7/2026:

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h ngày 6/7/2026:

Ngân hàng

Mã ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

USD

26.072,00

26.102,00

26.462,00

-

BIDV

USD

26.102

26.102

26.462

-

USD(1-2-5)

25.058

-

-

-

USD(10-20)

25.058

-

-

-

Agribank

USD

26.082,00

26.102,00

26.462,00

-

VietinBank

USD

26.045

26.095

26.462

-

SHB

USD cash (Loại<50USD)

25.960

-

26.462

-

USD cash (Loại>=50USD)

26.140

-

26.462

-

USD (Transfer)

-

26.110

26.462

-

OCB

USD (100,50)

26.100

26.150

26.463

26.463

USD (20,10,5)

26.100

26.150

26.463

26.463

USD (1)

26.100

26.150

26.463

26.463

HDBank

USD(50,100)

26.070

26.100

26.462

26.462

USD(10,20)

26.000

26.100

26.462

26.462

USD(1,5)

26.000

26.100

26.462

26.462

VPBank

USD

-

26.119

-

26.462

USD-1-2-5-10-20

26.119

-

26.462

-

USD-50-100

26.119

-

26.462

-

MB

USD (USD 50-100)

26.090,00

26.100,00

26.462

26.462

USD (USD 5 - 20)

26.070,00

-

-

-

USD (Dưới 5 USD)

26.050,00

-

-

-

LPBank

USD ≥ 50

26.085

26.120

26.462

26.462

USD <50

26.080

-

-

-

Sacombank

USD

26.090

26.090

26.462

26.462

MSB

USD

26.086

26.104

26.462

26.462

NCB

USD (lớn)

25.730,00

25.980,00

26.462,00

26.460,00

USD (vừa)

25.720,00

25.980,00

26.462,00

26.460,00

USD (nhỏ)

25.710,00

25.980,00

26.462,00

26.460,00

Eximbank

USD (50-100)

26.080

26.110

26.462

26.462

USD (5-20)

25.930

26.110

26.462

26.462

USD (1-2)

24.605

26.110

26.462

26.462

VIB

USD

26.130,00

26.150,00

26.462,00

26.462,00

SeaBank

USD (50 & 100)

26.102,00

26.102,00

26.462,00

26.462,00

USD (5, 10, 20)

26.082,00

26.102,00

26.462,00

26.462,00

USD <5

26.012,00

26.102,00

26.462,00

26.462,00

TPBank

USD

26.070

26.102

26.462

26.462

PVComBank

USD (50 & 100)

26.062

26.092

26.462

26.462

USD (5, 10, 20)

26.052

26.092

26.462

26.462

USD (1 & 2)

26.052

26.092

26.462

26.462

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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