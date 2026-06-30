(VTC News) -

Đô la Mỹ là gì?

Đô la Mỹ, có mã giao dịch quốc tế USD (United States Dollar) và ký hiệu $, là đơn vị tiền tệ chính thức của Mỹ. Đồng USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát hành.

USD là đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại quốc tế, thanh toán xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch.

Hiện nay, USD được phát hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá phổ biến như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có các mệnh giá từ 1 cent đến 1 USD.

USD được phát hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: CNBC)

1 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt?

Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/6/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.076 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.106 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.466 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/6/2026 tại BIDV:

1 USD = 26.126 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.126 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.466 VND (bán)

Như vậy, 1 USD hiện tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.

Trên đây chỉ là thông tin tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động hàng ngày theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, mỗi ngân hàng niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 30/6/2026

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h ngày 30/6/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.076,00 26.106,00 26.466,00 - BIDV USD 26.126 26.126 26.466 - USD(1-2-5) 25.081 - - - USD(10-20) 25.081 - - - Agribank USD 26.106,00 26.126,00 26.466,00 - VietinBank USD 26.052 26.102 26.466 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.980 - 26.466 - USD cash (Loại>=50USD) 26.160 - 26.466 - USD (Transfer) - 26.130 26.466 - OCB USD (100,50) 26.110 26.160 26.466 26.466 USD (20,10,5) 26.110 26.160 26.466 26.466 USD (1) 23.946 26.160 26.466 26.466 HDBank USD(50,100) 26.090 26.120 26.466 26.466 USD(10,20) 26.020 26.120 26.466 26.466 USD(1,5) 26.020 26.120 26.466 26.466 VPBank USD - 26.123 26.466 - USD-1-2-5-10-20 26.123 - 26.466 - USD-50-100 26.123 - 26.466 - MB USD (USD 50-100) 26.097,00 26.107,00 26.466 26.466 USD (USD 5 - 20) 26.075,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.055,00 - - - LPBank USD ≥ 50 26.095 26.130 26.466 26.466 USD <50 26.090 - - - Sacombank USD 26.100 26.100 26.466 26.466 MSB USD 26.119 26.119 26.466 26.466 NCB USD (lớn) 25.740,00 25.990,00 26.466,00 26.466,00 USD (vừa) 25.730,00 25.990,00 26.466,00 26.466,00 USD (nhỏ) 25.720,00 25.990,00 26.466,00 26.466,00 Eximbank USD (50-100) 26.090 26.120 26.466 26.466 USD (5-20) 25.940 26.120 26.466 26.466 USD (1-2) 24.614 26.120 26.466 26.466 VIB USD 26.130,00 26.150,00 26.466,00 26.466,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.126,00 26.126,00 26.466,00 26.466,00 USD (5, 10, 20) 26.106,00 26.126,00 26.466,00 26.466,00 USD <5 26.036,00 26.126,00 26.466,00 26.466,00 TPBank USD 26.072 26.106 26.466 26.466 PVComBank USD (50 & 100) 26.086 26.116 26.466 26.466 USD (5, 10, 20) 26.076 26.116 26.466 26.466 USD (1 & 2) 26.076 26.116 26.466 26.466

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày