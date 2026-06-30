Đô la Mỹ là gì?
Đô la Mỹ, có mã giao dịch quốc tế USD (United States Dollar) và ký hiệu $, là đơn vị tiền tệ chính thức của Mỹ. Đồng USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát hành.
USD là đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại quốc tế, thanh toán xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch.
Hiện nay, USD được phát hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá phổ biến như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có các mệnh giá từ 1 cent đến 1 USD.
1 Đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt?
Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/6/2026 tại Vietcombank:
1 USD = 26.076 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.106 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.466 VND (bán)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/6/2026 tại BIDV:
1 USD = 26.126 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.126 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.466 VND (bán)
Như vậy, 1 USD hiện tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Trên đây chỉ là thông tin tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động hàng ngày theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, mỗi ngân hàng niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 30/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h ngày 30/6/2026:
Ngân hàng
Mã ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
USD
26.076,00
26.106,00
26.466,00
-
BIDV
USD
26.126
26.126
26.466
-
USD(1-2-5)
25.081
-
-
-
USD(10-20)
25.081
-
-
-
Agribank
USD
26.106,00
26.126,00
26.466,00
-
VietinBank
USD
26.052
26.102
26.466
-
SHB
USD cash (Loại<50USD)
25.980
-
26.466
-
USD cash (Loại>=50USD)
26.160
-
26.466
-
USD (Transfer)
-
26.130
26.466
-
OCB
USD (100,50)
26.110
26.160
26.466
26.466
USD (20,10,5)
26.110
26.160
26.466
26.466
USD (1)
23.946
26.160
26.466
26.466
HDBank
USD(50,100)
26.090
26.120
26.466
26.466
USD(10,20)
26.020
26.120
26.466
26.466
USD(1,5)
26.020
26.120
26.466
26.466
VPBank
USD
-
26.123
26.466
-
USD-1-2-5-10-20
26.123
-
26.466
-
USD-50-100
26.123
-
26.466
-
MB
USD (USD 50-100)
26.097,00
26.107,00
26.466
26.466
USD (USD 5 - 20)
26.075,00
-
-
-
USD (Dưới 5 USD)
26.055,00
-
-
-
LPBank
USD ≥ 50
26.095
26.130
26.466
26.466
USD <50
26.090
-
-
-
Sacombank
USD
26.100
26.100
26.466
26.466
MSB
USD
26.119
26.119
26.466
26.466
NCB
USD (lớn)
25.740,00
25.990,00
26.466,00
26.466,00
USD (vừa)
25.730,00
25.990,00
26.466,00
26.466,00
USD (nhỏ)
25.720,00
25.990,00
26.466,00
26.466,00
Eximbank
USD (50-100)
26.090
26.120
26.466
26.466
USD (5-20)
25.940
26.120
26.466
26.466
USD (1-2)
24.614
26.120
26.466
26.466
VIB
USD
26.130,00
26.150,00
26.466,00
26.466,00
SeaBank
USD (50 & 100)
26.126,00
26.126,00
26.466,00
26.466,00
USD (5, 10, 20)
26.106,00
26.126,00
26.466,00
26.466,00
USD <5
26.036,00
26.126,00
26.466,00
26.466,00
TPBank
USD
26.072
26.106
26.466
26.466
PVComBank
USD (50 & 100)
26.086
26.116
26.466
26.466
USD (5, 10, 20)
26.076
26.116
26.466
26.466
USD (1 & 2)
26.076
26.116
26.466
26.466
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày
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