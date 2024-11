Xu hướng hạ size túi ngực sau nâng ngực một thời gian

(VTC News) -

Dưới đây là trường hợp tháo túi ngực, chỉnh khoang, đặt lại túi mới điển hình của một chị khách Việt Kiều Mỹ sau 2 lần nâng ngực:

Chị T.Tâm 37 tuổi về từ Mỹ, chị cao 1m63, nặng 48kg đã tạo hình ngực hai lần, hiện tại chị có mong muốn tháo túi ngực, cải thiện vòng 1 mềm mại hơn và hạ size túi ngực.

- Chị đặt túi lần 1 vào năm 2022: Chị đặt túi ngực với mong muốn cải thiện sa trễ. Nhưng sau phẫu thuật, vị trí túi ngực nằm chủ yếu cực trên, mô và tuyến vú nằm vị trí cực dưới, vòng 1 vẫn sa trễ như lúc chưa đặt, chị không hài lòng về kết quả thẩm mỹ nên quyết định tạo hình ngực lần 2.

- Tạo hình ngực lần 2 vào tháng 10/2023: Chị lựa chọn phương án tạo hình vạt chữ I “kẹo mút” cải thiện sa trễ và giữ lại túi ngực. Hiện tại ngực của chị sẹo giãn, ngực cứng, chân ngực không bằng nhau nên chị có mong muốn cải thiện sự mềm mại và hạ size túi ngực, dáng ngực có sự đổ tự nhiên hơn so với hiện tại (nhìn hơi giả).

Bước 1: Ths.Bs Hồ Cao Vũ tư vấn ngực trước phẫu thuật tháo túi ngực:

- Sẹo giãn từ vết mổ cũ vạt chữ I không sửa được

- Bên trái chỉnh khâu chân ngực và cắt da để điều chỉnh chiều dài từ núm vú đến chân ngực

- Dựa vào ngực hiện tại, hạ size theo mong muốn khách

- Kiểm tra lâm sàng có thể ngực có bao xơ hoặc giả bao xơ (khách hàng chia sẻ khi nằm ngực cứng hơn tư thế đứng)

- Ngực có hiện tượng bị thông khe

- Chân ngực không đều, bên trái tụt so với bên phải

Bước 2: Phẫu thuật tháo túi ngực bằng dao siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel

- Ngực phải: Túi ngực 275cc còn nguyên vẹn, khoang đặt túi hẹp, cực trên thiếu gây áp lực đẩy túi ngực nằm không đúng vị trí về cực dưới và góc ¼ trong, vị trí bao xơ cực ngoài. Dùng dao siêu âm cắt bao xơ, mở rộng khoang ngực ở cực trên và bờ ngoài, cắt bỏ mô dưới da và da điều chỉnh chân ngực.

- Ngực trái: Túi ngực 275cc còn nguyên vẹn, khoang hẹp tạo áp lực lên túi ngực có nếp gấp, chân ngực bên trái tụt so với bên phải, dùng dao siêu âm mở rộng khoang và khâu điều chỉnh chân ngực phù hợp với size túi mới.

Bước 3: Xuất viện sau 8-10 tiếng, không uống thuốc giảm đau, kháng sinh sau phẫu thuật, làm tế bào học mô xơ đã bóc.

Nhiều khách hàng đã trải qua nâng ngực với phương pháp phẫu tích mù cách đây nhiều năm, gây đau nhiều sau mổ, sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh thời gian dài tạo nên sự sợ hãi khi quyết định tháo túi ngực.

Sau khi tham khảo về phương pháp tháo túi ngực bằng dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel giảm đau sau mổ, không dẫn lưu, không dùng thuốc giảm đau hay kháng sinh (đối với trường hợp thay túi thông thường) nhiều chị em đã lựa chọn về nước thay túi ngực đồng thời xử lý vấn đề của vòng 1 về thẩm mỹ, độ mềm mại, sẹo xấu…

Dưới đây là chia sẻ của Ths.Bs Hồ Cao Vũ về những lưu ý trước phẫu thuật tháo túi ngực và hạ size túi.

- Túi ngực nhám hay túi trơn.

Với những chị em đã đặt túi ngực trên 5 năm cần kiểm tra các thông tin như: Thẻ bảo hành túi ngực, thương hiệu, chất liệu nhám hay túi gel, size túi (đường kính và độ nhô), thời gian bảo hành, túi ngực có nằm trong danh sách cần tháo của các tổ chức khoa học và y khoa uy tín của thế giới, chụp MRI nhũ chuyên sâu kiểm tra tình trạng bệnh lý liên quan đến tuyến vú và tình trạng túi ngực (gấp túi, vỡ túi), kích thước pocket dày mỏng bất thường.

Nếu túi ngực được khuyến cáo cần tháo để tránh các rủi ro cho sức khỏe chị em nên tháo túi ngực và đặt lại các dòng túi được chứng nhận an toàn.

- Tháo túi ngực bằng phương pháp phẫu tích điểm.

Với phương pháp nâng ngực phẫu tích mù (Blunt Dissection) bằng đường nách và sử dụng dao đốt điện thường sẽ không tạo hình cực dưới bằng kỹ thuật dual plane và tạo hình khoang đặt túi chính xác so với phương pháp phẫu tích điểm. Nên rất nhiều trường hợp đặt túi sau nhiều năm gặp tình trạng: gấp túi, khoang thiếu, ngực cứng (giả bao xơ), hình dáng ngực không cân đối (cực trên – cực dưới, cực trong – cực ngoài) chân ngực không đều nhau…

Vì thế khi quyết định tháo túi ngực đặt lại túi mới nên lựa chọn các phương pháp phẫu tích điểm bằng dao siêu âm thế hệ mới giúp: tạo khoang chính xác, giảm đau sau phẫu thuật (không uống thuốc giảm đau, kháng sinh sau mổ).

- Kiểm tra tình trạng và tạo hình khoang đặt túi mới

Các trường hợp sau khi đặt túi nhiều năm thường cấu trúc giải phẫu có thay đổi, cần bác sĩ có kinh nghiệm đánh giá các yếu tố như:

- Xác định độ rộng – hẹp khoang đặt túi cũ

- Tạo hình khoang đặt túi mới phù hợp với kích thước túi mới (với trường hợp khoang rộng cần khâu khoang, với trường hợp khoang thiếu cần tạo hình khoang đặt túi mới).

- Kích thước và độ nhô của túi ngực cũ.

- Lựa chọn kích thước và độ nhô túi ngực mới theo mong muốn của khách và tình trạng giải phẫu hiện tại.

- Kiểm tra tình trạng bất thường của pocket sau khi tháo túi ngực (pocket viêm, có u bất thường, dày – mỏng…).

- Cấu trúc xương lồng ngực. Với các trường hợp đã đặt túi bác sĩ khó xác định tình trạng xương lồng ngực (lồi, lõm, bất thường) nên sau khi tháo túi bác sĩ sẽ kiểm tra và chọn size túi phù hợp.

- Độ co giãn của da, sau khi đặt túi độ co giãn của da thay đổi nên khi hạ size túi cần đánh giá độ co giãn của da để lựa chọn size túi ngực phù hợp.

- Làm xét nghiệm tế bào với mô xơ bất thường.

Ưu đểm của dao siêu âm thế hệ mới trong phẫu thuật tháo túi ngực

Ths.Bs Hồ Cao Vũ chia sẻ: "Dao siêu âm thế hệ mới Ultrasonic surgical scalpel hoạt động theo cơ chế hàn – đốt – cắt, tạo nút chặn chắc chắn giúp cầm máu, ngăn tiết dịch tốt trong quá trình phẫu thuật, tạo khoang ngực khô ráo, giúp phẫu thuật viên thao tác đặt túi được dễ dàng, không cần đặt dẫn lưu.

Dao mổ điện thông thường chỉ có hai thì đốt – cắt, khả năng cầm máu, ngăn dịch tiết kém nên thường phải đặt dẫn lưu trong và sau phẫu thuật, thời gian phẫu thuật cũng kéo dài hơn. Bên cạnh đó, nhờ khả năng kiểm soát mức giải phóng nhiệt lượng thông minh, dao siêu âm không gây tổn thương mô, bỏng nhiệt. Đây cũng chính là hạn chế của dao mổ điện thông thường".

Chính vì thế sau phẫu thuật tháo túi ngực bằng Ultrasonic surgical scalpel khách hàng xuất viện sau 8 – 10 tiếng, không dùng thêm thuốc giảm đau hay kháng sinh sau mổ, là phương pháp được nhiều chị em Việt Kiều ưa chuộng vì rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng và giảm đau sau phẫu thuật.

Bác sĩ Hồ Cao Vũ cho biết "Những ca tháo túi ngực với dao siêu âm Ultrasonic surgical scalpel thế hệ mới ứng dụng gây mê mask thanh quản, khách hàng có thể xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh sau 8 - 10 tiếng theo quy định của bệnh viện đa khoa. Bên cạnh đó, ngay sau khi đóng vết thương, khách hàng được tiến hành điều trị sẹo dự phòng theo phác đồ của chuyên gia hơn 40 năm kinh nghiệm đảm bảo sẹo sau phẫu thuật nhìn thẩm mỹ nhất có thể".

Được biết, hơn 10 năm ứng dụng dao siêu âm trong phẫu thuật nâng ngực, tháo - đặt lại túi ngực và tạo hình thành bụng mang đến nhiều ưu điểm. Vào năm 2021 Ths.Bs Hồ Cao Vũ đã gửi đơn xin độc quyền nhãn hiệu "Harmo 5K". Đến ngày 25/1/2024, Ths.Bs Hồ Cao Vũ đã được cấp thông báo sở hữu độc quyền thương hiệu này.

Hiện nay, phương pháp nâng ngực không đau "Harmo 5k" được đánh giá cao vì đảm bảo các tiêu chí: Không đau, không chảy máu, không chảy dịch, không uống thuốc, không nghỉ dưỡng.