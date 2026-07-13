Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 13/7/2026 - XSDT 13/7

Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 13/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 13/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 13/7/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 13/7/2026

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- XSDT 6/7/2026

Kết quả xổ số ngày 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 497852 và các hạng giải khác như sau:

XSDT 6/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 6/7/2026.

- XSDT 29/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 29/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 29/6/2026.

- XSDT 22/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 524922 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDT 22/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 22/6/2026.

- XSDT 15/6/2026

Kết quả xổ số ngày 15/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 15/6, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 15/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 13/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.