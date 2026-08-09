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Xuất bản ngày 09/08/2026 04:15 PM
Xuất bản ngày 09/08/2026 04:15 PM

XSTG 9/8 - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/8/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

XSTG 9/8, trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/8/2026, xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 9/8/2026, xổ số Tiền Giang 9/8.

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 9/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/8/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 9/8/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 9/8/2026.

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 9/8/2026.

Xem lại KQXSTG các kỳ trước

- XSTG 2/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 2/8/2026 với các hạng giải như sau:

XSTG 2/8, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 2/8/2026

XSTG 2/8, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 2/8/2026

- XSTG 26/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 26/7/2026 với các hạng giải như sau:

XSTG 26/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 26/7/2026

XSTG 26/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 26/7/2026

- XSTG 19/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 19/7/2026 với các hạng giải như sau:

XSTG 19/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 19/7/2026

XSTG 19/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 19/7/2026

- XSTG 12/7/2026

Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 898582 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTG 12/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/7/2026

XSTG 12/7, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 9/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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