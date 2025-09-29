Xác định danh tính tài xế ngổ ngáo húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh tài xế cố tình húc xe máy đang dừng đèn đỏ, dọa đạp phụ nữ

Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông) về hành vi không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Nguyễn Đức T. là người đàn ông bấm còi inh ỏi và cố tình húc vào xe máy của nữ quân nhân trong clip gây bức xúc.

Nguyễn Đức T. không đội mũ bảo hiểm, húc xe rồi giơ chân đạp vào xe máy của người phụ nữ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân.

Chiều 26/9, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh người đàn ông đi xe máy SH BKS 29T1 - 09670 bấm còi inh ỏi, húc vào xe của nữ tài xế đang dừng đèn đỏ.

Cụ thể, một phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thì bị người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy cố tình húc vào. Đáng chú ý, người này còn tiếp tục giơ chân đạp vào xe máy của người phụ nữ. Sau khi đã vượt lên, nam tài xế còn cố tình lùi xe lại với thái độ đe dọa. Khi nữ quân nhân tắt máy xuống xe, người này liền rời đi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 vào cuộc xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người đàn ông lái xe SH trong clip là Nguyễn Đức T. và đã mời đến trụ sở công an làm việc.

Nguyễn Đức T. tại cơ quan công an.

Tại buổi làm việc, T. đã nhận thức được hành vi thiếu chuẩn mực, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Công an phường Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý.