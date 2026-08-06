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Xuất bản ngày 06/08/2026 02:46 PM
Xuất bản ngày 06/08/2026 02:46 PM

Bảng giá xe máy Honda tháng 8/2026 mới nhất

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá xe máy Honda mới nhất tháng 8/2026 - giá niêm yết đầy đủ các phiên bản.

Honda chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, khi liên doanh Honda Việt Nam được thành lập. Trải qua ba thập kỷ phát triển, Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Xe máy Honda chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với đa dạng mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2026, hãng điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với một số mẫu xe máy đang được sản xuất và phân phối trên thị trường.

Xe máy Honda phổ biến tại thị trường Việt Nam. (Ảnh minh họa: AI)

Xe máy Honda phổ biến tại thị trường Việt Nam. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá xe máy Honda tháng 8/2026

Mẫu xePhiên bảnMàu xe Giá bán lẻ đề xuất
(Đơn vị: VND)
Super Cub C125Phiên bản Đặc BiệtĐen87.470.182
Phiên bản Tiêu ChuẩnXanh Xám / Xanh Dương86.488.363
Future 125 FIPhiên bản Đặc biệtXanh đen bạc / Bạc đen xám32.292.000
Phiên bản Cao cấpXám đen xanh / Đỏ đen trắng / Trắng đen đỏ31.801.091
Phiên bản Tiêu chuẩnXanh đen30.622.909
CT125CT125Xám Đen85.997.455
Wave Alpha Phiên bản cổ điểnXám / Xanh / Xám trắng19.037.455
BladePhiên bản Thể ThaoĐen / Đen Đỏ / Đen Xanh21.943.637
Phiên bản Đặc BiệtĐen20.470.909
Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen Đỏ / Đen Xanh18.900.000
Wave Alpha 110Phiên bản đặc biệtĐen nhám18.841.091
Phiên bản tiêu chuẩnTrắng / Xanh / Đỏ17.957.455
Wave RSXPhiên bản Thể thaoXanh đen / Đỏ đen / Xám đen25.664.727
Phiên bản Đặc biệtĐen23.701.091
Phiên bản Tiêu chuẩnĐen / Đỏ đen22.130.182
ADV350ADV350Đen / Đỏ Đen / Xanh Đen166.190.000
SH350iPhiên Bản Thể ThaoXám đen / Xanh đen152.890.000
Phiên Bản Đặc BiệtXám Đen152.390.000
Phiên Bản Cao CấpTrắng Đen151.390.000
Sh mode 125Phiên bản thể thaoXám đen64.004.727
Phiên bản đặc biệtĐen / Bạc đen63.513.818
Phiên bản cao cấpĐỏ đen / Xanh đen62.335.637
Phiên bản tiêu chuẩnĐỏ / Xanh / Trắng57.328.363
Vario 160Thể ThaoXám Đen Bạc56.690.000
Vario 125StreetĐen/Vành Cam / Đen/Vành Trắng42.895.637
Đặc BiệtĐen / Xanh Đen / Đỏ Đen41.913.818
Air Blade 160/125Air Blade 160 phiên bản Thể ThaoTrắng Đỏ Đen58.790.000
Air Blade 160 phiên bản Đặc BiệtĐen Xám58.290.000
Air Blade 160 phiên bản Tiêu ChuẩnĐỏ Đen57.090.000
Air Blade phiên bản Marvel ‘ Spider-ManĐỏ Đen48.099.273
Air Blade phiên bản Marvel ‘ VenomĐen48.099.273
Air Blade 125 phiên bản Thể ThaoTrắng Đỏ Đen / Xám Đỏ Đen48.001.091
Air Blade 125 phiên bản Đặc BiệtĐen Xám / Xanh Đen Xám43.582.909
Air Blade 125 phiên bản Tiêu ChuẩnĐen / Đỏ Đen42.404.727
VisionPhiên bản Thể thaoBạc đen / Đen / Xám đen36.808.363
Phiên bản Đặc biệtNâu xám34.550.182
Phiên bản Cao cấpĐỏ xám33.175.637
Phiên bản Tiêu chuẩnTrắng đen31.506.545
LEAD ABSPhiên bản Đặc biệtĐen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen45.841.091
Phiên bản Cao cấpTrắng Đen41.913.818
Phiên bản Tiêu chuẩnĐỏ Đen39.753.818
SH160i/125iSH160i Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen / Trắng95.290.000
SH125i Phiên bản Thể ThaoXanh Đen Đỏ / Xám Đen Đỏ85.702.909
SH125i Phiên bản Đặc BiệtXám Đen85.212.000
SH125i Phiên bản Cao CấpTrắng Đen84.033.818
SH125i Phiên bản Tiêu ChuẩnĐen / Trắng / Đỏ76.670.182
SH160i Phiên bản Thể ThaoXám Đen Đỏ / Xanh Đen Đỏ104.490.000
SH160i Phiên bản Đặc BiệtXám Đen103.990.000
SH160i Phiên bản Cao CấpTrắng Đen / Đỏ Đen102.790.000

Lưu ý, giá bán lẻ đề xuất có thể chênh lệch với giá bán tại đại lý. Tùy mẫu xe, màu sắc, khu vực và thời điểm, giá xe máy Honda thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với mức hãng công bố.

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