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Xuất bản ngày 21/07/2026 01:35 PM
Xuất bản ngày 21/07/2026 01:35 PM

Kinh ngạc thị trường ô tô Trung Quốc, mỗi ngày hơn 4 mẫu xe mới ra đời

(VTC News) -

6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc đã giới thiệu hoặc nâng cấp 650 mẫu xe, tương đương hơn 4 mẫu xe được trình làng hoặc làm mới mỗi ngày.

VTC News
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