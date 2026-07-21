Tin mới

Kinh ngạc thị trường ô tô Trung Quốc, mỗi ngày hơn 4 mẫu xe mới ra đời 6 tháng đầu năm 2026, các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc đã giới thiệu hoặc nâng cấp 650 mẫu xe, tương đương hơn 4 mẫu xe được trình làng hoặc làm mới mỗi ngày.

79 trường ở TP.HCM tuyển sinh bổ sung lớp 10 công lập năm 2026 Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có thông báo về tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2026-2027 của 79 trường THPT trên địa bàn.

Messi không về, hàng nghìn CĐV vẫn ra đường đón đội tuyển Argentina Dù thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026, đội tuyển Argentina vẫn được hàng nghìn cổ động viên chào đón cuồng nhiệt.

FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 World Cup 2030 sớm xác định 6 đội đầu tiên góp mặt ngay sau khi kỳ giải năm 2026 kết thúc, trong đó có Argentina, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Vợ Messi động viên chồng: 'Luôn là người giỏi nhất, em yêu anh rất nhiều' Trong lời nhắn động viên chồng, vợ của Lionel Messi là Antonela Roccuzzo khẳng định anh vẫn luôn là người giỏi nhất trong lòng cô.

Mỹ nhân phim 'Lửa trắng' hé lộ bí mật sau cảnh tình tứ với ông trùm gây bão Sau phân cảnh ở bể bơi gây chú ý trong phim hình sự ''Lửa trắng'', Đinh Ngọc Anh tiết lộ những câu chuyện hậu trường ít biết.

Hàng trăm người cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm thiếu niên mất tích 5 ngày ở Đắk Lắk Hàng trăm người cùng lực lượng chức năng, chó nghiệp vụ được huy động ngày đêm để tìm kiếm thiếu niên đã mất tích 5 ngày ở tỉnh Đắk Lắk.

Hơn 1.300 võ sư hội tụ tại Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Quy tụ hơn 1.300 võ sư, vận động viên trong và ngoài nước, Liên hoan Võ cổ truyền 2026 tại Gia Lai là bước đệm quan trọng trong hành trình để UNESCO ghi danh di sản.

Chủ tịch TP Đồng Nai kiểm tra hiện trường, thăm hỏi nạn nhân vụ cháy xe khách Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A.

Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền Từ huyền thoại màn ảnh đến biểu tượng đào hoa bậc nhất showbiz, Tạ Hiền để lại dấu ấn với sự nghiệp lẫy lừng và cuộc đời nhiều thăng trầm.

Báo Argentina: Messi 'lừa gạt' 8 tỷ người, phải điều tra Tờ La Nacion của Argentina "tố cáo" Lionel Messi lừa gạt và yêu cầu điều tra vì những thành tựu của siêu sao này quá phi thường.

Tin nóng thế giới hôm nay ngày 21/7: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xin lỗi Tổng hợp tin tức thế giới ngày 21/7, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Mỹ - Iran, Houthi phong tỏa đường biển, Ukraine và dịch sốt xuất huyết tại Sri Lanka.

Phù dâu gãy cột sống vì trò đùa lố trong đám cưới, cô dâu chú rể phải bồi thường Cô dâu, chú rể và phù rể phải bồi thường 890 triệu đồng vì trò đùa quá trớn trong hôn lễ khiến phù dâu bị gãy cột sống dẫn đến thương tật nghiêm trọng.

1 Yên Nhật hôm nay 21/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Cập nhật tỷ giá JPY/VND mới nhất, 1 Yên Nhật hôm nay 21/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?