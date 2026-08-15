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Xuất bản ngày 15/08/2026 11:20 AM
Xuất bản ngày 15/08/2026 11:20 AM

Xe khách tông ô tô tải dừng ở làn khẩn cấp, nữ du khách Nga tử vong

Xe khách di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tông mạnh vào đuôi ô tô tải đang dừng ở làn khẩn cấp, khiến nữ du khách Nga tử vong, một người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h45 ngày 15/8, tại Km40+600 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và ô tô tải.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh: A.X)

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh: A.X)

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 47H-029.XX đang dừng trong làn dừng khẩn cấp theo hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai. Xe khách BKS 50H-947.XX do ông Đ.M.Q. (SN 1984, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, di chuyển cùng chiều đã tông mạnh vào phía sau ô tô tải.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng, trong khi phần đuôi ô tô tải cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến một nữ hành khách quốc tịch Nga (SN 1988) tử vong. Một hành khách khác (SN 1983, quốc tịch Nga) bị thương, gãy chân và được đưa đi cấp cứu.

Xe khách tông mạnh vào đuôi ô tô tải trên cao tốc. (Ảnh: A.X)

Xe khách tông mạnh vào đuôi ô tô tải trên cao tốc. (Ảnh: A.X)

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn theo quy định.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/xe-khach-tong-o-to-tai-dung-o-lan-khan-cap-nu-du-khach-nga-tu-vong-2545662.html?

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