Xe khách liều lĩnh đi lùi ngược chiều trên quốc lộ 1 gần hầm đường bộ ở Huế

(VTC News) -

Xe khách liều lĩnh đi lùi ngược chiều trên quốc lộ 1 ở Huế. (Nguồn: Cục CSGT)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) xác nhận, đơn vị vừa lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính với xe khách có hành vi liều lĩnh đi lùi trên quốc lộ 1 gây mất trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an) việc xác minh, xử lý phương tiện vi phạm được phản ánh trên mạng xã hội Facebook, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) nhanh chóng xác minh xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 18H-05x.xx lùi xe tại quốc lộ 1 đoạn qua khu vực phía Bắc hầm đường bộ Phước Tượng (TP Huế) vào ngày 26/7.

Tài xế liều lĩnh điều khiển xe khách đi lùi trên đường ngược chiều trên quốc lộ 1 gần hầm đường bộ ở Huế. (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) xác định, chủ phương tiện xe khách giường nằm kể trên là Hợp tác xã vận tải Phát Đạt. Ngày 11/8, ông Đ.T.Q. (SN 1978) đến làm việc và thừa nhận là người điều khiển xe khách giường nằm kể trên và thực hiện hành vi lùi xe tại đoạn đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều“.

Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.T.Q. về hành vi lùi xe ở đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, quy định tại điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với hành vi này, mức phạt với tài xế Đ.T.Q. là 2,5 triệu đồng; đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng E theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt tại khu vực hầm đường bộ, đường dẫn và các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông. Một thao tác lùi xe sai quy định có thể gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện khác.