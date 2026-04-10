Tịch thu xe máy của nhóm thanh niên bốc đầu, đánh võng livestream trên TikTok

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa xác minh làm rõ và lập biên bản thu giữ hai xe máy của nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe bốc đầu, lạng lách đánh võng, livestream khoe trên TikTok.

Trước đó, từ thông tin trên mạng xã hội, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ việc khoảng 23h30 ngày 7/4 đến 0h30 ngày 8/4, tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy bốc đầu, các phương tiện không gắn biển số.

Nhóm này khoe thành tích bằng cách livestream trực tiếp trên mạng xã hội TikTok. Sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

​Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Phố Hiến vào cuộc điều tra, xác định nhóm này gồm 4 nam thanh niên đi trên hai xe máy.

Cụ thể, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 89AA-398.98 do N.Q.H. (sinh năm 2005, trú tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chở N.G.H. (sinh năm 2008, trú phường Hiến Nam) mắc hàng loạt lỗi vi phạm như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe không gắn biển số; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông đường bộ và không có giấy phép lái xe,...

​Chiếc xe trên là của ông N.V.Đ. (sinh năm 1980, trú tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên; là bố đẻ của N.Q.H.) đứng tên đăng ký.

Cơ quan chức năng lập biên bản, tịch thu hai xe máy vi phạm.

Tương tự, cơ quan công an xác định xe máy mang biển kiểm soát 89AB-680.53 do T.Đ.H. (sinh năm 2007, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) cầm lái, chở theo N.Q.A. (sinh năm 2007, trú xã Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) cũng vi phạm các lỗi như trên.

Qua xác minh, chiếc xe máy biển số 89AB-680.53 đăng ký mang tên ông V.D.L. (trú ở phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên). Cả hai ông Đ. và L. là chủ phương tiện, dù biết con không đủ điều kiện lái xe nhưng vẫn giao phương tiện nên mỗi người bị phạt hành chính 9 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã tịch thu 2 xe máy vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người lái xe, người ngồi trên xe và những người có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.