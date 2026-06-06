Xử phạt 3 thiếu nữ đánh võng, lạng lách trên đường phố Hưng Yên

(VTC News) -

Clip 3 thiếu nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố Hưng Yên. (Nguồn: Cục CSGT)

Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an phường Phố Hiến (Hưng Yên) xử phạt 3 thiếu nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố cách đây 3 ngày.

3 thiếu nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố Hưng Yên. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, khoảng 22h ngày 3/6, Nguyễn Thị T. T. (sinh năm 2011, ở xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) lấy xe máy của bố chở theo Hoàng G.L. (sinh năm 2009) đi đón Đào N.Y. (sinh năm 2007), đều cư trú tại xã Tân Hưng.

Sau đó T. cầm lái chở Y. (ngồi giữa) và L. đi từ xã Tân Hưng lên phường Phố Hiến; cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, T. lái xe lạng lách nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc phường Phố Hiến), từ ngã tư bưu điện tỉnh Hưng Yên đến ngã tư vòng xuyến chợ Gạo và ngược lại. Hành động lái xe lạng lách khiến cả ba bị ngã.

3 thiếu nữ bị sây sát sau khi ngã xe.

Sau khi xác minh vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên và Công an phường Phố Hiến mời 3 người và chủ xe máy là ông N.N.T. - bố của Nguyễn Thị T.T. - đến cơ quan Công an để làm việc và lấy lời khai.

Cả ba thiếu nữ đều thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như trên. Còn ông T. nhận mình thiếu sự quản lý, để cho con gái lấy xe máy tham gia giao thông.

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị Định 168/2024/NĐ – CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thiếu nữ và ông N.N.T.

Cụ thể, Nguyễn Thị T T. có các lỗi vi phạm: Điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi máy khi tham gia giao thông trên đường bộ; đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và chở theo 2 người trên xe máy.

Đào N.Y. và Hoàng G.L. có lỗi không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe máy khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Ông N.N.T. được xác định mắc lỗi để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe máy tham gia giao thông, được quy định tại Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dự tính tổng tiền phạt cho những người này là 28,7 triệu đồng nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.