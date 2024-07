Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế 2.019 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

(VTC News) -

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2024 của VIC đạt 65.043 tỷ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2024 đạt 2.019 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vingroup đạt 722.259 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 31/12/2023.

Với trụ cột công nghệ - công nghiệp, VinFast bàn giao 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý II, VinFast giao 12.058 xe, tăng 24% so với quý I và 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm nay, VinFast chính thức nhận đặt cọc mẫu mini-SUV VF 3 tại thị trường Việt Nam và ghi nhận số lượng đặt cọc kỷ lục với 27.649 đơn đặt hàng không hoàn lại sau 66 giờ mở bán.

Tại Indonesia, công ty khai trương cửa hàng đại lý, mở bán hai mẫu xe VF e34 và VF 5, đồng thời động thổ xây dựng nhà nhà máy lắp ráp Xe điện tại Subang, Tây Java. Nhà máy VinFast dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý IV/2025 và sẽ sản xuất các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch.

Tại Philippines, VinFast khai trương ba cửa hàng đại lý đầu tiên nhằm cung cấp các mẫu xe VF 5, VF 7, và VF 9 cho người tiêu dùng địa phương.

Ở khối thương mại dịch vụ, nửa đầu năm, Vinhomes tiếp đà khởi sắc của thị trường bất động sản với doanh số bán hàng 51,5 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 118,7 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II. Vinhomes cũng đã tiên phong kiến tạo các tiện ích quy mô nhằm nâng cao giá trị các dự án bất động sản, như ra mắt Phố đi bộ Công viên Vũ Yên, Quảng trường Ccâu Âu, Công viên văn hóa Hàn Quốc K-Park tại Vinhomes Royal Island...

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh của Vinpearl tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều khởi sắc với tổng số đêm phòng bán trong quý II đạt gần 452 nghìn phòng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của VinWonders và Vinpearl Golf quý II/2024 cũng tăng trưởng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở lĩnh vực giáo dục, Vinschool đã có thêm 5 cơ sở đạt chứng nhận giám định CIS, nâng tổng số cơ sở đạt giám định CIS lên con số 15.

Tập đoàn Vingroup cho biết, trong 6 tháng cuối năm, với việc các chỉ dấu kinh tế vĩ mô tiếp tục hồi phục dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cũng như kinh tế thế giới bắt đầu có những tín hiệu khả quan, Vingroup kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ diễn biến tích cực tại tất cả các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu.