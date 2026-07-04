(VTC News) -

Trong nhiều thập kỷ, tiền giấy của hầu hết các quốc gia đều được thiết kế theo chiều ngang. Tuy nhiên, năm 2018, Canada trở thành một trong số ít quốc gia phát hành tiền polymer in dọc khi giới thiệu tờ 10 đô la mới.

Theo đó, vào tháng 11/2018, Canada phát hành tờ tiền mệnh giá 10 đô la mới với hình chân dung của Viola Desmond - người phụ nữ Canada đầu tiên (không thuộc hoàng gia) được in hình trên tiền. Viola Desmond cũng trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được in hình trên tờ tiền Canada.

Ngoài ra, thiết kế của tờ tiền 10 đô la Canada được định hướng theo chiều dọc, một điều chưa từng có trong lịch sử tiền tệ Canada. Thiết kế dọc từng được một số quốc gia như Bermuda, Thụy Sĩ, Colombia và Venezuela áp dụng.

Tờ 10 đô la của Canada thiết kế theo chiều dọc. (Ảnh: CBC)

Các chuyên gia cho rằng, con người có xu hướng cầm và đưa tiền dọc theo đồng tiền nhiều hơn là đưa ngang. Nhiều người cũng thường cầm ví theo hướng thẳng đứng khi tìm tiền trong đó. Đa phần người ta cũng đưa tiền theo chiều dọc khi mua hàng. Mọi máy bán hàng đều nhận tiền theo hướng này. Đó là lý do tại sao một số chuyên gia tin rằng thiết kế tiền giấy theo chiều dọc thực tế hơn.

Dù điều đó có đúng hay không, Ngân hàng Trung ương Canada cho biết, thiết kế mới của đồng 10 đô la này nhằm làm nổi bật chân dung của Viola Desmond. Một thiết kế đặc biệt đã được xem xét vì đây là lần đầu tiên một người phụ nữ Canada được in hình trên tờ tiền Canada.

Desmond vốn là một nữ doanh nhân da màu dũng cảm, ủng hộ dân quyền. Bà được ân xá vào năm 2010 sau khi bị kết tội trốn thuế vào năm 1946 vì từ chối rời khỏi khu vực chỉ dành cho người da trắng trong một rạp chiếu phim thuộc hệ thống Nova Scotia.

Bên cạnh làm nổi bật chân dung Viola Desmond, hướng theo chiều dọc của đồng tiền cũng là một cách độc đáo để phân biệt đồng tiền này với các đồng tiền trước đây.

“Với mỗi bộ tiền giấy mới, chúng tôi đều cố gắng sáng tạo”, người phát ngôn của Ngân hàng Trung ương Canada cho biết. 4 đồng tiền tiếp theo trong cùng seri cũng được sử dụng thiết kế dọc.

Đồng 10 đô Canada đã nhận giải thưởng “Đồng tiền của năm 2018” do Hiệp hội Tiền giấy Quốc tế trao tặng.