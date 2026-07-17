1 đô la Mỹ hôm nay 17/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Đô la Mỹ là gì?

Đô la Mỹ có mã tiền tệ quốc tế USD và ký hiệu $, là đồng tiền chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng tiền này do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát hành, đồng thời giữ vai trò là đồng tiền dự trữ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Không chỉ được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, USD còn là phương tiện thanh toán phổ biến trong thương mại quốc tế, đầu tư, dự trữ ngoại hối và các giao dịch xuất nhập khẩu.

Đồng USD được lưu hành dưới hai dạng: tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ các giao dịch thanh toán có giá trị nhỏ hàng ngày.

Đồng đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)

1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?

Sáng 17/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.254 đồng mỗi USD, tăng 11 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.991,3 - 26.516,7 VND/USD.

Theo tỷ giá USD/VND ngày 17/7/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.030 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.060 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.440 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 17/7/2026 tại BIDV:

1 USD = 26.060 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.060 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.440 VND (bán)

Như vậy, 1 đô la Mỹ hôm nay tương đương khoảng hơn 26.000 đồng, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.

Tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động liên tục theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Ngoài ra, các ngân hàng thường niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Khách hàng nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h30 ngày 17/7/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.030,00 26.060,00 26.440,00 - BIDV USD 26.060,00 26.060,00 26.440,00 - USD(1-2-5) 25.018 - - - USD(10-20) 25.018 - - - Agribank USD 26.040,00 26.060,00 26.440,00 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.940 - 26.450 - USD cash (Loại>=50USD) 26.120 - 26.450 - USD (Transfer) - 26.090 26.450 - OCB USD (100,50) 26.087 26.137 26.450 26.450 USD (20,10,5) 26.087 26.137 26.450 26.450 USD (1) 26.087 26.137 26.450 26.450 HDBank USD(50,100) 26.045 26.075 26.430 26.430 USD(10,20) 26.045 26.075 26.430 26.430 USD(1,5) 26.045 26.075 26.430 26.430 VPBank USD - 26.082 - 26.425 USD-1-2-5-10-20 26.082 - 26.435 - USD-50-100 26.082 - 26.435 - MB USD (USD 50-100) 26.055,00 26.070,00 26.462 26.452 USD (USD 5 - 20) 26.040,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.020,00 - - - LPBank USD ≥ 50 26.030 26.060 26.440 26.440 USD <50 26.025 - - - Sacombank USD 26.085 26.085 26.445 26.445 MSB USD 26.060 26.080 26.440 26.440 NCB USD (lớn) 25.700,00 25.950,00 26.516,00 26.450,00 USD (vừa) 25.690,00 25.950,00 26.516,00 26.450,00 USD (nhỏ) 25.680,00 25.950,00 26.516,00 26.450,00 Eximbank USD (50-100) 26.060 26.090 26.440 26.440 USD (5-20) 25.910 26.090 26.440 26.440 USD (1-2) 24.586 26.090 26.440 26.440 VIB USD 26.100,00 26.110,00 26.450,00 26.450,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.060,00 26.060,00 26.440,00 26.440,00 USD (5, 10, 20) 26.040,00 26.060,00 26.440,00 26.440,00 USD <5 26.970,00 26.060,00 26.440,00 26.440,00 TPBank USD 26.010 26.060 26.446 26.440 PVComBank USD (50 & 100) 26.020 26.050 26.450 26.450 USD (5, 10, 20) 26.010 26.050 26.450 26.450 USD (1 & 2) 26.010 26.050 26.450 26.450

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày.