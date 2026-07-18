5h sáng 27/7: Các chùa cử chuông, trống Bát nhã tưởng niệm liệt sĩ

(VTC News) -

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi công văn tới các ban, viện Trung ương và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố, hướng dẫn tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Ảnh: Thy Huệ

Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo các địa phương thông báo tới chùa, cơ sở tự viện cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã vào 5h sáng 27/7, tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và sự nghiệp thống nhất đất nước.

Giáo hội cũng đề nghị các đơn vị tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ; phối hợp với chính quyền thực hiện trang nghiêm các nghi lễ tâm linh tại nghĩa trang và công trình ghi công.

Tăng ni, Phật tử được vận động tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng tri ân, báo ân vừa là giáo lý căn bản của Phật giáo, vừa là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Các hoạt động dịp 27/7 nhằm tưởng nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng.

Công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ký ban hành.