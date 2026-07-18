(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 3 năm gần nhất:

3 năm gần đây điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thay đổi ra sao?

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2025 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành nghề, dao động từ 18 - 26 điểm. Trong đó, ngành điểm chuẩn cao nhất là Luật với 26 điểm (cho cả hai cơ sở Hà Nội và Phân viện miền Nam), bám sát ngay sau đó là ngành Quan hệ công chúng tại cơ sở Hà Nội với 25.00 điểm

Năm nay, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tuyển sinh 1.585 chỉ tiêu và sử dụng các phương thức tuyển sinh chính gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (theo Điều 8 quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Mã 301

Phương thức 2: Xét học bạ bậc THPT - Mã 200

Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Mã 100

Phương thức 4: Sử dụng phương thức khác - Mã 500 (áp dụng cho đối tượng dự bị đại học).

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế có liên quan đến các ngành đào tạo của Học viện do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển được cộng 3 điểm.

Điểm sàn của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm nay dao động từ 16 - 20 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026) và từ 19 - 21 điểm (xét học bạ THPT).

Đối với Ngành Luật điểm thi môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn của các tổ hợp ĐKXT phải từ 6 điểm trở lên và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp ĐKXT phải từ 18 điểm trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ngành Luật năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của tất cả các tổ hợp bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng là 20 điểm.