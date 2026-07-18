Hai tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz, xung đột Mỹ - Iran thêm nóng

(VTC News) -

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành đêm không kích thứ 7 liên tiếp nhằm vào Iran, trong bối cảnh giao tranh liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục leo thang.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích, bắt đầu từ 19 giờ GMT ngày 17/7, nhằm “tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran”.

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra hoặc các cuộc không kích được tiến hành tại các thành phố Sirik, Ahvaz và Yazd. Tối 17/7, IRGC thông báo 2 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi tại khu vực Hormuz và phát nổ, song chưa cung cấp thêm chi tiết.

Eo biển Hormuz trước lệnh phong toả. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng nhiều cây cầu tại tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Đây là các tuyến giao thông quan trọng kết nối với Bandar Abbas - cảng biển lớn nhất của Iran.

Các đợt không kích tiếp theo cũng làm sập một tháp tại cảng Chabahar bên vịnh Oman. Phía Mỹ cho rằng công trình này được IRGC sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Mỹ cũng tấn công cơ sở hạ tầng điện và sân bay Iranshahr.

Bộ Năng lượng Iran kêu gọi người dân tiết kiệm điện và hạn chế sử dụng điều hòa khi hệ thống điện chịu áp lực lớn do các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, trong bối cảnh miền Nam nước này đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Theo Bộ Y tế Iran, tính đến sáng 17/7, các cuộc không kích mới của Mỹ đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Các cuộc tấn công được cho là bước tiếp theo trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở rộng chiến dịch không kích vào Iran, bao gồm cả việc nhắm vào hạ tầng và các nhà máy điện, nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Giao tranh hiện đã bước sang ngày thứ 7, đồng thời làm suy yếu thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran vốn được kỳ vọng duy trì hoạt động lưu thông qua eo biển và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài.

Iran đã đóng eo biển Hormuz, trong khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng và tàu thuyền của Iran từ ngày 15/7. Sau các đợt không kích của Mỹ, IRGC cảnh báo các quốc gia cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự sẽ phải trả “cái giá rất nặng nề” nếu Washington tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.

Khói bốc lên từ các vụ nổ tại một địa điểm không xác định, sau những gì Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho là các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Quân đội Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait, Jordan, Oman và Qatar. Qatar - một trong những nước trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran - cho biết mảnh vỡ tên lửa đã khiến một trẻ em bị thương sau khi hệ thống phòng không đánh chặn các tên lửa của Iran.

Tại Kuwait, giới chức xác nhận các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại một nhà máy điện và khử mặn nước biển. Quốc gia này phụ thuộc khoảng 90% nguồn nước uống từ các nhà máy khử mặn.

Trước xung đột, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Mỹ và Iran hiện áp dụng các phương án khác nhau đối với hoạt động hàng hải qua eo biển này. Tehran đã tấn công một số tàu đi theo tuyến do Mỹ hướng dẫn, khiến lưu lượng tàu qua Hormuz giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Hãng tin Tasnim của Iran trước đó dẫn một nguồn tin cho biết một tàu treo cờ Thái Lan bị lực lượng hải quân IRGC tấn công sau khi bị cáo buộc phớt lờ cảnh báo và cố vượt eo biển mà không được phép.

Truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu đang neo đậu không chở hàng tại đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran.

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã lên kiểm tra một tàu trên vịnh Oman trong khuôn khổ việc thực thi lệnh phong tỏa mới đối với các cảng của Iran, đồng thời đã buộc ba tàu thương mại đổi hướng vì tìm cách vượt phong tỏa.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết Iran đã đề nghị lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng phong tỏa tuyến vận chuyển dầu qua Biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của nước này - động thái có thể gây tác động nghiêm trọng tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu của Lloyd’s List Intelligence, lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz đã giảm gần 25% so với đầu tháng và tiếp tục sụt giảm khi xung đột leo thang. Nhiều tàu hiện tạm dừng hoạt động hoặc tắt thiết bị định vị khi đi qua khu vực.

Trong khi đó, Pakistan cho biết vẫn đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, song thừa nhận triển vọng này ngày càng khó khăn. Bất chấp xung đột leo thang, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ đang diễn biến thuận lợi và cho rằng “kết quả sẽ sớm được thấy trong thời gian rất ngắn”.