Đội hình dự kiến Việt Nam vs Myanmar: Dàn sao nhập tịch xuất trận

(VTC News) -

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 là cuộc đọ sức với Myanmar. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đưa vào sân những cầu thủ được xem là bộ khung chính ở giải vô địch Đông Nam Á sắp tới.

Trong khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn được tin tưởng với kho tàng kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Hàng thủ là nơi ông Kim có thể khiến người hâm mộ khó lòng đoán biết. Rất nhiều khả năng Nguyễn Văn Vĩ sẽ đá hậu vệ trái, Trương Tiến Anh thi đấu ở cánh đối diện. Đoàn Văn Hậu đá trung vệ lệch trái, Thành Chung ở trung tâm hàng thủ còn Phạm Xuân Mạnh đá trung vệ lệch phải.

Hoàng Hên mang theo niềm tin của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam rõ ràng cần chuẩn bị các phương án tấn công mạnh mẽ. Nguyễn Quang Hải - Nguyễn Hoàng Đức sẽ án ngữ ở khu trung tuyến với nhiệm vụ tổ chức tấn công. Hai cầu thủ này có thừa sự khéo léo và khả năng hỗ trợ cho các tiền đạo.

Phía bên trên, Nguyễn Xuân Son có thể đá chính ở vị trí tiền đạo mục tiêu. Nguyễn Tài Lộc thi đấu ở vị trí tiền đạo trái còn Đỗ Hoàng Hên ở cánh phải. Lần đầu tiền đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng công gồm toàn cầu thủ nhập tịch.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rằng ông đã mất đi loạt phương án nhân sự quan trọng như Khuất Văn Khang, Đỗ Duy Mạnh hay Lê Ngọc Bảo. Trong thời điểm hiện tại, Ngọc Bảo và Duy Mạnh là những quân bài có nhiều giá trị về chuyên môn. Nhưng một khi học trò chấn thương, ông Kim buộc phải tìm phương án thay thế.

Đây cũng là lúc nhà cầm quân người Hàn Quốc phải lắp ghép đội hình và cho ra một phương án tốt nhất. ASEAN Cup 2026 đã cận kề và không còn nhiều thời gian cho ban huấn luyện toan tính. Rất có thể cuộc đọ sức với Myanmar sẽ là lúc mà tuyển Việt Nam ra sân với bộ khung mạnh nhất.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7.

Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.