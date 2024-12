(VTC News) -

Khi trang trí Giáng sinh, bên cạnh cây thông Noel được trang trí bằng các hộp quà, bít tất, đèn LED, ngôi sao... còn có sự xuất hiện của giỏ hoa trạng nguyên. Những giỏ hoa, chậu hoa này cũng hay được đặt ở một số vị trí trong tư gia, văn phòng trong dịp này để không gian thêm ấp áp và tràn ngập không khí Noel.

Tại sao dùng hoa trạng nguyên trang trí Giáng sinh?

Hoa trạng nguyên, tên tiếng Anh là Poinsettia, được cho là có nguồn gốc từ Mexico. Người dân bản địa gọi loài hoa này là "Noche Buena" (đêm thánh) vì chúng thường rực rỡ vào thời gian cuối tháng 12, mùa Giáng sinh.

Nhiều người không biết tại sao trang trí Giáng sinh luôn có hoa trạng nguyên. (Ảnh: Cowell)

Màu sắc đặc trưng của hoa trạng nguyên là đỏ, tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Đây đều là những cảm xúc mà mọi người muốn chia sẻ trong dịp lễ Giáng sinh. Vì vậy, người dân nhiều nơi trên thế giới cũng quan niệm rằng loài hoa này mang lại sự thịnh vượng, may mắn trong năm mới, nên họ thường dùng nó để trang trí tại nhà hoặc nơi công cộng.

Sự kết nối giữa hoa trạng nguyên và lễ Giáng sinh đã có từ thế kỷ 16 tại Mexico. Theo truyền thuyết dân gian, một cô bé nghèo không có gì trong tay nên quyết định đem một bó cỏ dại mà mình tìm thấy dọc đường để dâng lên trong nhà thờ trong đêm Giáng sinh.

Khi cô bé đặt bó cỏ tại cửa nhà thờ, những bông hoa đỏ tuyệt đẹp bất ngờ nở ra khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên và cảm động. Từ đó, hoa trạng nguyên trở thành biểu tượng của sự chia sẻ trong mùa lễ Giáng sinh.

Vào thế kỷ 19, ông Joel Poinsett, đại sứ Mỹ tại Mexico là người đầu tiên mang loài cây này về nước Mỹ và giới thiệu rộng rãi đến người dân. Để vinh danh ông, loài hoa này được đặt tên là Poinsettia. Dần dần, hoa trạng nguyên trở thành biểu tượng của mùa Giáng sinh tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước phương Tây.

Hoa trạng nguyên thường được cắm trong bình to, đặt trên bàn ăn trong lễ Giáng sinh. (Ảnh: Cowell)

Ý nghĩa của hoa trạng nguyên mùa Giáng sinh

Hoa trạng nguyên không chỉ đẹp mà còn mang theo nhiều ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt là trong mùa lễ Giáng sinh. Tùy vào từng quốc gia mà ý nghĩa của nó khác đi đôi chút.

Tượng trưng cho tình yêu và sự hy sinh: Màu đỏ của hoa trạng nguyên có thể coi là biểu tượng của tình yêu chân thành, niềm vui và sự hạnh phúc. Nó cũng gợi nhớ đến sự hy sinh của Chúa, người đã hiến dâng mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Vì vậy, việc dùng hoa trạng nguyên trang trí Giáng sinh tại nhà thờ cũng mang đến thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn: Trong văn hóa nhiều quốc gia, hoa trạng nguyên được coi là một biểu tượng của sự may mắn. Nhiều gia đình dùng hoa trạng nguyên trang trí Giáng sinh trong nhà mình để cầu mong Noel an lành và năm mới bình an, thịnh vượng.

Đại diện cho hy vọng: Hoa trạng nguyên cũng là biểu tượng của sự hy vọng vào tương lai, vào một khởi đầu mới. Mỗi bông hoa như một niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến vào năm mới.

Cách dùng hoa trạng nguyên trang trí Giáng sinh

Với những ý nghĩa sâu sắc và màu sắc nổi bật, hoa trạng nguyên trở thành hình ảnh quen thuộc trong mùa Noel tại các quốc gia phương Tây.

Trang trí nhà cửa: Hoa trạng nguyên thường được đặt trong các chậu lớn hoặc cắm vào các giỏ, tạo điểm nhấn cho không gian sống trong mùa Giáng sinh. Nó có thể được dùng trang trí bàn ăn, cửa sổ, góc phòng khách hoặc thậm chí đặt cạnh cây thông, giúp tăng thêm phần sang trọng và ấm cúng cho ngôi nhà.

Trang trí tại các địa điểm công cộng: Tại các thành phố lớn, hoa trạng nguyên thường được dùng để trang trí các công viên, quảng trường, khu vực mua sắm hay nhà thờ. Những giỏ hoa trạng nguyên đỏ thắm được kết hợp với đèn lấp lánh mang lại không gian đầy màu sắc, làm nổi bật không khí lễ hội.

Trong dịp Giáng sinh, hoa trạng nguyên được cắm thành cụm lớn, tạo không khí lễ hội rõ nét. (Ảnh: Cowell)

Làm quà tặng: Ngoài việc trang trí, hoa trạng nguyên cũng được sử dụng như món quà trong dịp Giáng sinh. Một chậu, giỏ hoa trạng nguyên xinh xắn không chỉ là món quà đẹp mà còn mang theo lời chúc may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho người nhận.