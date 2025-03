Mâu thuẫn từ việc mượn quần áo, nữ sinh lớp 7 ở Phú Yên bị đánh dã man

(VTC News) -

Công an xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu đang tiến hành xác minh, làm việc với các bên liên quan sau clip đánh một nữ sinh lớp 7 ở thôn Phú Dương.

Theo thông tin ban đầu, cách đây 1 tháng, Nguyễn Thị Ly N. (SN 2009 ở Hòa Hội, Xuân Cảnh) quen biết với em Phạm Thị Thúy C. (SN 2012 là học sinh lớp 7B trường THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Xuân Thịnh).

Khi bị đánh, C. liên tục ôm mặt khóc (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 6/3 C. nhắn tin qua facebook cho N. hỏi mượn váy để mặc đi dự sinh nhật, nhưng N. không cho mượn. Sau đó, cả hai nhắn tin qua lại và nảy sinh mâu thuẫn.

Đến chiều 9/3, N. chở 2 người bạn sang xã Xuân Thịnh, khi đến khu vực lăng ông Hòa Hiệp thì gặp C. và Tiên (bạn của C.) đang đi bộ. Nhóm của N. kéo C. và Tiên lên xe máy chở đến khu vực gần điểm Trường tiểu học Hòa Hiệp thả xuống và đánh C. sau đó quay clip.

Do có người đi qua, nhóm của N. kéo C. và Tiên lên xe chở đến con hẻm cạnh một quán cà phê ở thôn Phú Dương tiếp tục đánh, đánh xong chở C. và Tiên về lại khu vực lăng ông Hòa Hiệp bỏ xuống và đi về.

Đến chiều 10/3, clip được phát tán lên mạng xã hội.

Công an làm việc với bị hại (Ảnh: V.T)

Theo clip quay lại, lúc bị N. đánh, C. liên tục ôm mặt khóc và xin lỗi nhưng N. không dừng lại hành vi của mình. Nhiều người khi xem clip rất phẫn nộ về hành vi của nhóm N.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Xuân Thịnh mời Nguyễn Thị Ly N. để làm việc. Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh đến gặp gỡ gia đình động viên người bị hại.